ICONSPORT_362197_0194

Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray

PSG17 mars , 22:58
parGuillaume Conte
3
Le PSG n’a pas tremblé contre Chelsea ce mardi soir, s’imposant au total 8-2 sur l’ensemble des deux matchs. Le réalisme parisien fait de nouveau peur dans cette Ligue des Champions, et son prochain adversaire sait ce qu’il l’attend.
La réponse viendra ce mercredi soir, puisque le club qui affrontera le PSG sera celui qui sortira vainqueur du duel entre Liverpool et Galatasaray. A l’aller, les Turcs se sont imposés 1-0 mais ils vont devoir tenir le choc à Anfield pour gagner le droit de défier le PSG.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_282766_0124
CAN 2025

La CAF réduit les sanctions contre le Maroc

ICONSPORT_282766_0186
CAN 2025

Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN

ICONSPORT_362210_0051
Ligue des Champions

LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco

Fil Info

17 mars , 23:30
La CAF réduit les sanctions contre le Maroc
17 mars , 23:15
Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN
17 mars , 23:03
LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco
17 mars , 22:56
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale retour
17 mars , 22:50
Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !
17 mars , 22:50
LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !
17 mars , 22:00
Il signe à l'OL, son statut change immédiatement
17 mars , 21:25
Pénalty, rouge et but, la remontada de City tuée dans l’oeuf

Derniers commentaires

Le Sénégal fait appel, et menace de ne plus jouer la CAN

Évidemment il était ecrit sue le Maroc devait gagner. On aime pas ce qui s'éloigne du scénario.

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

- Le fond: c'est logique. Le Sénégal a triché en quittant le terrain 20 minutes. Ça a beaucoup joué sur Diaz qui rate son peno aussi a cause de ça - La forme: 1 mois et demi après c'est trop long. Ça aurait dû intervenir dans la soirée ou le lendemain

LdC : Le PSG gifle encore Chelsea !

En plus du résultat il y a la manière. 👏👏👏 au PSG

Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray

Ça sera galatasaray ils sont bien parti pour se qualifier

LdC : Le Real tranquille, Arsenal évite le fiasco

Le Real a réussi a voler City mais va se faire dérouiller par le Bayern

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading