Le PSG en quarts, ce sera Liverpool ou Galatasaray

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

- Le fond: c'est logique. Le Sénégal a triché en quittant le terrain 20 minutes. Ça a beaucoup joué sur Diaz qui rate son peno aussi a cause de ça - La forme: 1 mois et demi après c'est trop long. Ça aurait dû intervenir dans la soirée ou le lendemain