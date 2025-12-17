ICONSPORT_275675_0015
Maghnes Akliouche - AS Monaco

Le PSG relance le dossier Akliouche

PSG17 déc. , 8:40
parClaude Dautel
1
Déjà sur les tablettes du PSG lors du mercato d'été, Maghnes Akliouche est de nouveau évoqué du côté de Paris. Il faudra toutefois compter avec l'appétit de Monaco.
Dans deux semaines, le mercato d'hiver débutera officiellement. Luis Enrique l'a déjà indiqué, il souhaite que Luis Campos lui propose quelques renforts. Même si le Paris Saint-Germain est bien classé en Ligue des champions, et reste zen en Ligue 1, l'entraîneur espagnol sait que son effectif est sous tension. Y compris dans le secteur offensif comme on l'a vu contre Bilbao ou à Monaco. C'est d'ailleurs du côté de la Principauté que le PSG pourrait frapper un grand coup en janvier prochain.

Le PSG n'a pas tourné le dos à Akliouche

Ce n'est pas un scoop, ni encore moins une nouveauté, Luis Enrique apprécie énormément le profil de Maghnes Akliouche. Le jeune attaquant de 23 ans, désormais international français, est typiquement le genre de joueur qui convient à Luis Enrique. L'été dernier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi avaient déjà tenté de faire venir le natif de Tremblay-en-France. Mais, les dirigeants monégasques avaient fermement refusé. Cependant, selon le compte PSGInside-actus, le Paris Saint-Germain n'a absolument pas abandonné cette piste et va revenir à la charge lors de cette période hivernale des transferts.
Les négociations auraient même déjà repris entre les responsables du PSG et ceux de l'AS Monaco. Mais pour l'instant, cela bute encore sur le prix. Puisque forcément du côté monégasque, on connaît la valeur du jeune attaquant, et on ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain dans ce possible transfert. Pour l'instant, et selon Transfermarkt, Maghnes Akliouche est valorisé à 45 millions d'euros. Le prix du joueur est d'ailleurs resté stable depuis six mois. Cela malgré sa présence en équipe de France depuis le match contre l'Ukraine le 5 septembre dernier et son but marqué lors de la dernière rencontre face à l'Azerbaïdjan. 
Reste désormais à connaître l'impact financier de la condamnation du PSG dans l'affaire Mbappé. Car Paris doit immédiatement payer cette somme à l'attaquant du Real Madrid et forcément cela est susceptible de changer la donne financière pour le club de la capitale. A cette question, seul Nasser Al-Khelaifi a la réponse.
1
Derniers commentaires

L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive

Apparemment Ounahi n'a pas servi de leçon. J'ai rien contre Abdeli mais on a vu que passer d'Angers a l'OM, y'a un gouffre. Je ne dirais pas que ce sera un flop sûr mais de gros doutes quand même

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

toi tu as lu que le titre mdr

L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick

Mais oui... Vu l'attaque du Brésil, désolé il faudra qu'il plante et qu'il se montre, sinon il n'ira pas à la WC. Et en 5 mois, c'est quasi improbable (je peux me tromper). Et explique ton argument faut pas inventer.. De quoi ?

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Le PSG a de mémoire perdu en finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea..... un club dont le budget est tres voisin de celui du PSG environ 800M€... Pour rappel le 2° budget en France c’est l’OM avec seulement 290 M€. Que le PSG soit le meilleur club de France A JAMAIS serait la moindre des choses. Outre manche il y a quand même 6 clubs qui dépassent les 550M€, mais bon les anglais payent 70€/ mois pour voir la totalité des matchs de 1° league !!!

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

ca reste aussi un trophee en bois!! et quand tu dis la vrai coupe du monde c'est pour te rassurer mdr

