Le PSG relance le dossier Akliouche

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Le PSG a de mémoire perdu en finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea..... un club dont le budget est tres voisin de celui du PSG environ 800M€... Pour rappel le 2° budget en France c’est l’OM avec seulement 290 M€. Que le PSG soit le meilleur club de France A JAMAIS serait la moindre des choses. Outre manche il y a quand même 6 clubs qui dépassent les 550M€, mais bon les anglais payent 70€/ mois pour voir la totalité des matchs de 1° league !!!