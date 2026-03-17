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Noah Nartey

Il signe à l'OL, son statut change immédiatement

OL17 mars , 22:00
parMehdi Lunay
1
Recrue la plus chère de Lyon en janvier, Noah Nartey s'adapte peu à peu en Ligue 1. Il lui faudra encore plusieurs mois pour montrer son plein potentiel. Néanmoins, ses débuts en France suffisent à le faire entrer en sélection danoise.
Dans une saison marquée par d'importantes économies, l'Olympique Lyonnais ne lâche plus aussi facilement son argent au mercato. Autant dire que quand les Gones misent 7,5 millions d'euros sur un joueur, c'est immédiatement flatteur. Cette somme a été investie dans le milieu danois Noah Nartey cet hiver. Le joueur de 20 ans est arrivé directement de son pays natal et du club de Brondby. Buteur dès son premier match contre Lille, le jeune homme a mis en avant de belles qualités techniques en Ligue 1.

Nartey sélectionné avec le Danemark

Les matchs suivants ont été moins évidents pour lui. Moins influent dans le jeu, il a semblé parfois bousculé par ses adversaires sur le plan physique. L'ensemble reste quand même correct pour Noah Nartey. Preuve en est, le milieu prometteur a tapé dans l'œil du sélectionneur danois Brian Riemer. Ce dernier a convoqué le Lyonnais pour le rassemblement de mars. C'est une première en A pour un joueur qui n'avait connu que la sélection Espoirs dans le meilleur des cas.
C'est surtout une belle marque de confiance pour Noah Nartey car l'enjeu est énorme pour son pays. Le Danemark jouera les barrages de la zone Europe pour se qualifier au Mondial 2026. Les Danois accueilleront la Macédoine du Nord en demi-finale avant une possible finale en République Tchèque ou en Irlande. Le milieu de l'OL côtoiera dans son secteur de jeu le Marseillais Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Christian Eriksen.
N. Teye Nartey

N. Teye Nartey

DenmarkDanemark Âge 20 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

2025/2026
Matchs17
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
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4
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47261457402713
5
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Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
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372691073740-3
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12
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322695122332-9
13
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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18
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