Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible

Solidement installé en équipe de France, Manu Koné a franchi un cap important dans sa carrière. Le milieu de la Roma plaît de plus en plus sur le marché des transferts. Mais qu’il s’agisse du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique de Marseille, aucun de ses courtisans ne parviendra à arracher sa signature cet hiver.

Manu Koné serait-il sous coté en France ? C’est Didier Deschamps lui-même qui avait lancé le débat en septembre dernier. Pour le sélectionneur des Bleus, son milieu de terrain « a trop souvent été sous-estimé jusqu’ici ». Ce que le principal intéressé ne démentait pas. « J’ai vu qu’il avait dit ça. Je suis un peu d’accord, validait le joueur de la Roma. Parce que je ne suis pas forcément le joueur mit sur le devant scène. Je pense que c’est un peu dû à mon départ prématuré vers l’étranger. En France, on ne me connaissait pas vraiment, on a pu remarquer mes qualités dues à mes dernières sélections. »

Les paramètres économiques étaient trop élevés pour nous et l'AS Rome a été fort, avouait le dirigeant marseillais au Corriere dello Sport en septembre. Manu est vraiment un très beau joueur. » Depuis, sa cote a encore grimpé et le club phocéen, bien qu’annoncé parmi ses courtisans, n’est absolument pas en mesure de recruter l'ancien Toulousain. En réalité, certains acteurs français avaient déjà repéré son éclosion bien avant ses bonnes performances avec l’équipe de France. Dès l’été 2024, l’Olympique de Marseille et son directeur du football Medhi Benatia s’intéressaient à celui qui évoluait encore au Borussia Mönchengladbach. «, avouait le dirigeant marseillais au Corriere dello Sport en septembre.» Depuis, sa cote a encore grimpé et le club phocéen, bien qu’annoncé parmi ses courtisans, n’est absolument pas en mesure de recruter l'ancien Toulousain.