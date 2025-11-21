Manu Koné

Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible

Mercato21 nov. , 13:00
parEric Bethsy
0
Solidement installé en équipe de France, Manu Koné a franchi un cap important dans sa carrière. Le milieu de la Roma plaît de plus en plus sur le marché des transferts. Mais qu’il s’agisse du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique de Marseille, aucun de ses courtisans ne parviendra à arracher sa signature cet hiver.
Manu Koné serait-il sous coté en France ? C’est Didier Deschamps lui-même qui avait lancé le débat en septembre dernier. Pour le sélectionneur des Bleus, son milieu de terrain « a trop souvent été sous-estimé jusqu’ici ». Ce que le principal intéressé ne démentait pas. « J’ai vu qu’il avait dit ça. Je suis un peu d’accord, validait le joueur de la Roma. Parce que je ne suis pas forcément le joueur mit sur le devant scène. Je pense que c’est un peu dû à mon départ prématuré vers l’étranger. En France, on ne me connaissait pas vraiment, on a pu remarquer mes qualités dues à mes dernières sélections. »
En réalité, certains acteurs français avaient déjà repéré son éclosion bien avant ses bonnes performances avec l’équipe de France. Dès l’été 2024, l’Olympique de Marseille et son directeur du football Medhi Benatia s’intéressaient à celui qui évoluait encore au Borussia Mönchengladbach. « Les paramètres économiques étaient trop élevés pour nous et l'AS Rome a été fort, avouait le dirigeant marseillais au Corriere dello Sport en septembre. Manu est vraiment un très beau joueur. » Depuis, sa cote a encore grimpé et le club phocéen, bien qu’annoncé parmi ses courtisans, n’est absolument pas en mesure de recruter l'ancien Toulousain.

En revanche, le Paris Saint-Germain, lui, a les moyens de tester la résistance de la Roma. Le club de la capitale pourrait recruter un milieu de terrain cet hiver. Et le conseiller Luis Campos ne cache pas sa volonté de réunir les meilleurs joueurs français. Encore faudrait-il que Manu Koné ouvre la porte à un départ en pleine saison. « Je me sens très bien à la Roma ce moment, répondait-il pendant le récent rassemblement. On est premier (deuxième à égalité de points avec l’Inter leader, ndlr) donc je pense que tout se passe bien, on espère faire une grande saison. Je fais partie d’une très grande équipe et j’espère qu’on finira bien l’année surtout avec la Coupe du monde. Donc c’est parfait. » Il faudra donc revenir l’été prochain.
0
Loading