OM : Manu Koné à Marseille, l'incroyable rêve

OM20 nov. , 8:20
parCorentin Facy
L’OM pourrait profiter du mercato hivernal pour procéder à quelques retouches au sein de son effectif. Le recrutement d’un milieu de terrain est dans les tuyaux et le nom d’un international français est évoqué.
Déjà très actif sur le marché des transferts l’été dernier, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de profiter du mercato de janvier pour procéder à quelques réajustements au sein de son effectif. Roberto De Zerbi serait notamment ouvert au recrutement d’un milieu de terrain. Le fantasme Ngolo Kanté a été évoqué dans la presse ces derniers jours, et il semblerait que le joueur d’Al-Ittihad ne soit pas le seul international français à faire rêver du côté de Marseille. La preuve, dans l’émission « L’OM au Café » du Phocéen, le journaliste Slim Hanayen a lâché le nom… de Manu Koné.
Auteur d’une saison XXL avec l’AS Roma et l’équipe de France, l’ancien joueur de Toulouse est typiquement le genre de joueur qui manque à Marseille selon notre confrère. Ce dernier a bien conscience qu’attirer Manu Koné en Provence relève de l’impossible, mais c’est un joueur de ce profil que Medhi Benatia doit tenter de recruter en janvier selon lui.
« En profil, j’aimerais à l’OM un profil à la Manu Koné. J’ai besoin d’un milieu impactant, ça parle aussi d’un numéro dix mais je n’ai pas l’impression qu’on ait besoin d’un meneur de jeu. On a plus besoin selon moi d’un milieu qui va prendre ses responsabilités dans le jeu, qui va prendre parfois des risques. J’ai besoin d’avoir un joueur qui casse les lignes, qui apporte le surnombre. Nos milieux ne le font pas suffisamment. Hojbjerg tente de le faire mais ce n’est pas dans son ADN » a d'abord lâché le journaliste marseillais avant de poursuivre.

« J’irais plus sur ce type de profil. En nom, je dis Manu Koné car ça parle à tout le monde en idée de profil. Evidemment, c’est inatteignable pour l’OM aujourd’hui mais c'est dans l’idée. En revanche, je ne serais pas pour un retour de Guendouzi. Ce n’est pas ce type de milieu qui me manque à Marseille » estime Slim Hanayen, convaincu que l’Olympique de Marseille a besoin de recruter un milieu défensif puissant mais aussi capable de se projeter balle au pied et d’amener le surnombre offensivement comme peut le faire Manu Koné. Concernant le joueur de la Roma en revanche, déjà cité au PSG ou chez des cadors de Premier League, la piste relève effectivement du fantasme et du dossier impossible sur le plan financier pour Marseille.
