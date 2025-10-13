Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES
MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...
Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.
Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.
Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
𝙈𝘼𝙉𝙐 𝙆𝙊𝙉𝙀́ pour sa 1ère titularisation 🔥 🥇 80 ballons touchés 🥇 10 ballons récupérés 🥇 13 duels 🥇 8 gagnés 🇫🇷2-0🇧🇪 | #FRABEL | #FiersdetreBleus