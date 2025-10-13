Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

Nouvel homme fort de l’équipe de France au milieu de terrain, Manu Koné attise les convoitises dans l’optique du prochain mercato. Le PSG fait partie des clubs intéressés par le joueur de l’AS Roma.

Déjà suivi par le Paris Saint-Germain avant son départ du Borussia Mönchengladbach pour signer à l’AS Roma contre 18 millions d’euros en août 2024, Manu Koné a pris une dimension encore plus importante ces derniers mois. Profitant d’une faible concurrence au milieu de terrain en équipe de France, l’ancien Toulousain s’est imposé comme un titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Didier Deschamps au côté d’Aurélien Tchouaméni. Son volume de jeu, sa justesse dans les passes et son énorme abattage défensifs plaisent au staff des Bleus… mais pas uniquement.

Le Paris Saint-Germain a toujours les yeux rivés sur les prestations de Manu Koné, au point d’en faire une cible dans l’optique du prochain mercato estival selon la presse italienne. A en croire les informations relayées par la Gazzetta dello Sport , le club de la capitale est très intéressé par l’opportunité de recruter Manu Koné. Cet été déjà, Luis Enrique avait ouvert la porte à un joueur plus défensif au milieu de terrain afin de varier les profils selon les adversaires, lui qui compte déjà Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu dans l’entrejeu. Mais finalement, aucun milieu n'avait posé ses valises au PSG.

Manu Koné nouvelle priorité du PSG ?

Le média italien explique que le club de la Louve a fixé le prix de son milieu de terrain de 24 ans à environ 60 millions d’euros. Si une telle offre arrive sur la table, le directeur sportif Frederic Massarra ne s’opposera pas au départ de l’international tricolore, la Roma étant dans l’obligation d’enregistrer une grosse vente avant le 30 juin prochain pour satisfaire l’UEFA. A cette hauteur de prix, élevée mais pas excessive pour un jeune international français, le PSG pourrait vite se positionner. Nul doute que chez les observateurs du club parisien, cette potentielle signature ferait en tout cas l’unanimité au vu des récentes performances de Manu Koné sous le maillot Bleu.