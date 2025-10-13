ICONSPORT_269776_0635 (1)
Manu Koné

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

PSG13 oct. , 12:00
parCorentin Facy
0
Nouvel homme fort de l’équipe de France au milieu de terrain, Manu Koné attise les convoitises dans l’optique du prochain mercato. Le PSG fait partie des clubs intéressés par le joueur de l’AS Roma.
Déjà suivi par le Paris Saint-Germain avant son départ du Borussia Mönchengladbach pour signer à l’AS Roma contre 18 millions d’euros en août 2024, Manu Koné a pris une dimension encore plus importante ces derniers mois. Profitant d’une faible concurrence au milieu de terrain en équipe de France, l’ancien Toulousain s’est imposé comme un titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Didier Deschamps au côté d’Aurélien Tchouaméni. Son volume de jeu, sa justesse dans les passes et son énorme abattage défensifs plaisent au staff des Bleus… mais pas uniquement.
Le Paris Saint-Germain a toujours les yeux rivés sur les prestations de Manu Koné, au point d’en faire une cible dans l’optique du prochain mercato estival selon la presse italienne. A en croire les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale est très intéressé par l’opportunité de recruter Manu Koné. Cet été déjà, Luis Enrique avait ouvert la porte à un joueur plus défensif au milieu de terrain afin de varier les profils selon les adversaires, lui qui compte déjà Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu dans l’entrejeu. Mais finalement, aucun milieu n'avait posé ses valises au PSG.

Manu Koné nouvelle priorité du PSG ?

Le média italien explique que le club de la Louve a fixé le prix de son milieu de terrain de 24 ans à environ 60 millions d’euros. Si une telle offre arrive sur la table, le directeur sportif Frederic Massarra ne s’opposera pas au départ de l’international tricolore, la Roma étant dans l’obligation d’enregistrer une grosse vente avant le 30 juin prochain pour satisfaire l’UEFA. A cette hauteur de prix, élevée mais pas excessive pour un jeune international français, le PSG pourrait vite se positionner. Nul doute que chez les observateurs du club parisien, cette potentielle signature ferait en tout cas l’unanimité au vu des récentes performances de Manu Koné sous le maillot Bleu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

ICONSPORT_272084_0348
OL

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_273378_0833
Equipe de France

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

FC Barcelone
Liga

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Fil Info

12:40
L'OM torpille le PSG pour une opération historique
12:20
L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1
11:30
EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace
11:00
Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve
10:30
Rashford et le PSG, triste fin
10:00
L'ASSE craint un énorme coup dur
9:30
OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle
9:00
Thauvin superstar, la France commence à le gonfler
8:40
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading