Le Havre : Faivre fait demi-tour et signe à Auxerre

Mercato13 janv. , 21:20
parGuillaume Conte
L'AJ Auxerre a récupéré Romain Faivre au dernier moment, alors que Le Havre était tout proche de boucler la venue du joueur en prêt de Bournemouth.
Ancien joueur important du Stade Brestois notamment avant un passage plus compliqué à Lyon, Romain Faivre n’a pas réussi à s’imposer en Premier League. Arrivé à Bournemouth en 2023, le milieu offensif n’a jamais réussi à s’imposer chez les Cherries. Après des prêts à Lorient, Brest et en Arabie saoudite, le joueur formé à l’AS Monaco va revenir encore une fois en France.
Il était annoncé au Havre pour un prêt de six mois par Paris-Normandie, mais au dernier moment, Romain Faivre a pris la direction de l’AJ Auxerre. Un changement de dernière minute qui a surpris les dirigeants normands, qui n’ont pu que constater les dégâts sur le sujet. Le meneur de jeu sera toutefois un joueur capable d’avoir un impact pour aider Auxerre à aller chercher le maintien cette saison en Ligue 1.
Derniers commentaires

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Il marque aussi face a paris hein !

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

C’est Bayeux en face pas le Bayern ou le barca hein🤣

L’OL se voit déjà au Stade de France

Avant de parler du stade de France on va faire les huitièmes , les quarts et les demies C'est pas fait car pas encore joués

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

Ça serait un très bon coup et en plus il connaît très bien paixao qui on déjà joué ensemble à feyennord

CdF : Du lourd pour Monaco et l'OM, l'OL épargné

une surprise cette année en CDF ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading