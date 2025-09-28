Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur

On en reparlera.... lorsque Karim Benzema reviendra à l'OL.
Tu dis encore une fois n importe quoi Reds69
Non c'est 50% qui va a Mu , si L OM le vend à 80 M , 40 M ira à MU
Ramos une nouvelle déception. Il faut qu'il parte dès cet hiver !
avec la qualif en C1 cette annee l om a acheté 10 pour 100 de plus sur les droits du joueur et si l om se qualifie encore cette saison l om devra encore acheter 10 pour 100 de plus, donc en cas de nouvelle qualif en C1 l om aura 70 pour 100 du joueur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
