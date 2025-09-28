Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

avec la qualif en C1 cette annee l om a acheté 10 pour 100 de plus sur les droits du joueur et si l om se qualifie encore cette saison l om devra encore acheter 10 pour 100 de plus, donc en cas de nouvelle qualif en C1 l om aura 70 pour 100 du joueur