Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur

Mercato28 sept. , 13:20
parMehdi Lunay
Le FC Barcelone aimerait récupérer un défenseur central supplémentaire pour être un candidat sérieux au sacre en Ligue des champions. Dayot Upamecano était une cible de choix mais les Blaugrana misent désormais sur un joueur moins convoité que le Français.
Si le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe après son succès en Ligue des champions, un club aurait pu briser son rêve en mai dernier. Il s'agit du FC Barcelone, perçu comme le principal rival du PSG en Europe par les observateurs. Si les deux équipes se retrouveront mercredi en phase de Ligue, elles auraient pu être opposées à Munich en finale de C1. Néanmoins, le Barça a flanché contre l'Inter en demi-finales, étant surtout trahi par sa défense. Les Catalans avaient encaissé trois buts à l'aller et quatre au retour.

Le Barça a trouvé son défenseur en Allemagne

Dans ce contexte, recruter un défenseur central de renom est quasiment indispensable pour le club entraîné par Hansi Flick. Barcelone lorgne depuis quelques temps sur Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Toutefois, des concurrents européens comme le PSG et le Real Madrid sont bien plus avancés sur ce dossier. De quoi pousser la direction catalane à miser sur un autre joueur. Selon le site Carpetas Blaugranas, une piste sérieuse a été identifiée en Allemagne en la personne de Nico Schlotterbeck.
Le défenseur central de Dortmund est apprécié par Hansi Flick qui le connaît très bien. L'ancien sélectionneur allemand lui avait offert sa première sélection avec la Mannschaft en mars 2022. Barcelone estime pouvoir finaliser le transfert de Schlotterbeck dès janvier pour une somme de 40 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2027 au BVB, le joueur de 25 ans est une valeur sûre de la Bundesliga même s'il a subi une déchirure du ménisque ces derniers mois. Reste à voir si le Barça pourra conclure ce recrutement alors que la Liga surveille toujours le club catalan sur le plan financier.
Loading