Le Barça est ruiné, le rêve Harry Kane s'envole

Robert Lewandowski va quitter Barcelone à la fin de la saison et pour le remplacer, le club blaugrana rêve d’Harry Kane. Cela en restera à l’état de fantasme puisque l’avant-centre anglais ne quittera pas le Bayern Munich.

Champion d’Espagne pour la deuxième année consécutive, le FC Barcelone s’avance vers un sacré chantier dans l’optique du mercato estival. Et pour cause, le club blaugrana n’a pas le droit à l’erreur dans le dossier de la succession de Robert Lewandowski. Le départ de l’attaquant polonais, en fin de contrat, est acté et Joan Laporta ainsi que Deco et Hansi Flick sont au travail pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Julian Alvarez est une cible régulièrement évoquée dans la presse, mais l’Argentin est très cher, l’Atlético de Madrid valorisant son prix à environ 120 millions d’euros.

Un autre joueur fait de l’effet aux décideurs catalans : Harry Kane. Rien de surprenant, l’attaquant anglais de 32 ans ayant marqué 61 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues en 2025-2026. Son prix n’est pas délirant en raison de son âge et de sa situation contractuelle (juin 2027), d’où le rêve de Barcelone de réussir à conclure le deal. Cela n’a toutefois aucune chance d’arriver selon le président d’honneur du club bavarois Uli Hoeness.

Le Bayern tue les espoirs du Barça pour Kane

« Harry Kane est la meilleure recrue que le Bayern ait jamais faite » s’est-il d’abord enflammé après la victoire du Bayern Munich en finale de la coupe d’Allemagne contre Stuttgart, puis de poursuivre. « Le Bayern est un club qui achète des joueurs, il ne les vend pas. Kane restera. Et Barcelone n'a pas assez d'argent non plus » a lancé un Uli Hoeness désireux de tuer définitivement les derniers espoirs du Barça dans le dossier Harry Kane. L’entraîneur bavarois Vincent Kompany s’en réjouira, le Belge ayant bien l’intention de pouvoir compter sur sa star anglaise la saison prochaine. Avec cette fois l’ambition de gagner la Ligue des Champions, après avoir échoué en demi-finale contre le Paris Saint-Germain cette saison.