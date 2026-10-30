Reconnu coupable de 114 infractions financières au règlement de la Premier League, Manchester City risque gros. Le PSG ne souhaite toutefois pas en profiter pour recruter Rayan Cherki.

La situation de Manchester City est surveillée par les plus grands clubs européens. Reconnu coupable par la Premier League de 114 infractions financières, le vice-champion d’Angleterre en titre est sous la menace de sévères sanctions. Retrait de points, interdiction de recrutement ou carrément une relégation, Manchester City risque gros. Des sanctions qui pourraient l’affaiblir sur le marché des transferts avec de potentiels départs imprévus comme par exemple ceux d’Erling Haaland ou encore de Rayan Cherki

« Le PSG n’est pas sur Rayan Cherki, c’est totalement fake » a publié le spécialiste du Ces derniers jours, le nom du meneur de jeu de l’équipe de France a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. Le double champion d’Europe serait effectivement intéressé par la perspective de recruter l’ancien Lyonnais en cas de relégation, par exemple, des Citizens. Une information fermement démentie par La Source Parisienne sur X.a publié le spécialiste du mercato parisien sur les réseaux sociaux.

Deux ans après avoir raté le transfert de Rayan Cherki en provenance de l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ne semble donc plus intéressé par l’idée de le faire venir. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi est rancunier. Le président du PSG n’a toujours pas digéré le transfert avorté de Cherki dans la capitale française il y a deux ans. Les deux hommes s’étaient pourtant téléphonés, Cherki remerciant Al-Khelaïfi de lui donner l’opportunité de rejoindre Paris.

Le milieu offensif formé à l’OL avait également échangé avec Luis Enrique tandis qu’un accord total avait été trouvé entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sur le prix du transfert. Deux ans plus tard, Rayan Cherki fait finalement les beaux jours de Manchester City, et le PSG qui a depuis remporté deux fois la Ligue des Champions, n’a finalement pas prévu de revenir à la charge pour le faire venir. Et cela peu importe les sanctions encourues par Manchester City.