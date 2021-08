Juventus : 30 ME pour Cristiano Ronaldo, c’est cadeau

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La Juventus est sortie du silence pour démentir tout transfert imminent de Cristiano Ronaldo. Mais un prix est fixé.

Remplaçant lors du match face à Udine ce dimanche, Cristiano Ronaldo a vu absolument toutes les caméras italiennes se braquer sur lui au moment du coup d’envoi. Cela faisait en effet quasiment 20 ans que le Portugais n’avait pas connu un premier match sur un banc de touche dans une saison. Une demande qui viendrait en tout cas de CR7 en personne, lui qui voulait visiblement envoyer un message sur son avenir et expliquer à tout le monde qu’il était demandeur d’un transfert. Pour le moment, aucun club ne s’est présenté au board de la Juventus pour faire venir le quintuple Ballon d’Or. Mais la presse italienne s’est immédiatement emparée de l’affaire. Pour DAZN, le diffuseur de la Série A, Pavel Nedved est intervenu en express.

« J’assure que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus cette saison. Les choix d’Allegri sont des choix techniques car beaucoup de joueurs dont Ronaldo ne sont pas encore à 100% suite à leur participation à l’Euro. Dans ce cas, il manque aussi Chiellini dans le 11», a fait savoir le vice-président de la Vieille Dame. Une affirmation très rapidement démentie, puisque la Sky a fait savoir que, dans le même temps, la Juventus dirait oui à toute offre à 30 ME, soit le montant de la dernière année de contrat de CR7. Mais pour le moment, tout le monde est unanime à ce sujet, la formation du Piémont n’a absolument aucune offre et aucune discussion en cours. Et la Juve glisse aussi qu’elle ne s’attend à aucune offre dans les prochains jours, le dossier menant à un transfert de Cristiano Ronaldo étant encore jugé comme trop friable pour être conclu en quelques jours.