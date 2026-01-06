ICONSPORT_276522_0034

L'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseur

Deux clubs français sont à la lutte pour El-Chadaille Bitshiabu, l'ancien grand espoir du centre de formation du PSG désormais à Leipzig. Un prêt de la tour de contrôle défensive intéresse les deux clubs français. 
Malgré le retour rapide de la Coupe d’Afrique des Nations de Clinton Mata, l’Olympique Lyonnais cherche toujours un défenseur central pour cet hiver. L’effectif est vraiment trop juste à ce niveau, et la montée en puissance de Ruben Kluivert n’empêche pas les dirigeants lyonnais de chercher un joueur à ce poste pour faire bonne figure face à la deuxième partie de saison ambitieuse et chargée de l’OL
La piste menant à Axel Disasi a été mise de côté, et Lyon essaye désormais de faire venir El-Chadaille Bitshiabu. L’ancienne pépite du centre de formation du PSG avait découvert très jeune le haut niveau, avec une vingtaine de matchs en pro sous le maillot parisien, alors qu’il était pas encore âgé de 18 ans. 

Monaco et l'OL espèrent un prêt

Parti à Leipzig en 2023 pour la somme de 15 millions d’euros, Bitshiabu connait des difficultés à avoir un temps de jeu suffisant. Le grand défenseur central (1,96 m) est encore jeune (20 ans) et n’a disputé que cinq matchs cette saison. Il intéresse néanmoins deux formations de Ligue 1 : l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. C’est l’information dévoilée ce mardi par L’Equipe. Les deux clubs cherchent un renfort à ce poste et Bitshiabu possède un profil qui les intéresse. Il faudra toutefois se méfier puisque Manchester United et le Bayer Leverkusen suivent aussi la trajectoire de l’ancien international U20 chez les Bleus. 
Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Leipzig, le natif de Villeneuve-Saint-Georges possède toujours une valeur estimée à 15 millions d’euros. Le fait qu’il ait peu joué cette saison pourrait ouvrir la porte à un prêt, suggère le quotidien sportif. Une solution qui ravirait l’OL comme Monaco, pour qui cet investissement minime permettrait d’avoir un renfort à petit prix. 
E. Bitshiabu

E. Bitshiabu

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Bundesliga

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

et dc ? paris ca sera aussi du passé cqfd

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui mais c'est du passé

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

le PSG va rester au PARC.( et il sera encore plus beau apres rénovation )....et on a gagner la champion league !!! Mes deux reves mes deux souhaits sont réalisés PARFAIT. PARFAIT !!! . Plus nos 13 titres 16 cup , super coupe, coupe intercontinentale ,c2 ....PARFAIT. ( pour la suite bouaddi au PSG et une deuxième c1 😉)

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

non parce que riley aurais fait exactement le meme geste il empeche pas le joueur de pousser le ballon il veut empecher le ballon de rentrer tout seul vu que en plus le ballon etait deja rentrer ben voial surtout que le nantais ne touche pas le ballon

OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur

je m'inquiete pas trop pour le physique parce que a mon avis faut le bouger endrick

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

