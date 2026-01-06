L'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseur

Deux clubs français sont à la lutte pour El-Chadaille Bitshiabu, l'ancien grand espoir du centre de formation du PSG désormais à Leipzig. Un prêt de la tour de contrôle défensive intéresse les deux clubs français.

Malgré le retour rapide de la Coupe d’Afrique des Nations de Clinton Mata, l’Olympique Lyonnais cherche toujours un défenseur central pour cet hiver. L’effectif est vraiment trop juste à ce niveau, et la montée en puissance de Ruben Kluivert n’empêche pas les dirigeants lyonnais de chercher un joueur à ce poste pour faire bonne figure face à la deuxième partie de saison ambitieuse et chargée de l’OL

La piste menant à Axel Disasi a été mise de côté, et Lyon essaye désormais de faire venir El-Chadaille Bitshiabu. L’ancienne pépite du centre de formation du PSG avait découvert très jeune le haut niveau, avec une vingtaine de matchs en pro sous le maillot parisien, alors qu’il était pas encore âgé de 18 ans.

Monaco et l'OL espèrent un prêt

Parti à Leipzig en 2023 pour la somme de 15 millions d’euros, Bitshiabu connait des difficultés à avoir un temps de jeu suffisant. Le grand défenseur central (1,96 m) est encore jeune (20 ans) et n’a disputé que cinq matchs cette saison. Il intéresse néanmoins deux formations de Ligue 1 : l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. C’est l’information dévoilée ce mardi par L’Equipe. Les deux clubs cherchent un renfort à ce poste et Bitshiabu possède un profil qui les intéresse. Il faudra toutefois se méfier puisque Manchester United et le Bayer Leverkusen suivent aussi la trajectoire de l’ancien international U20 chez les Bleus.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Leipzig, le natif de Villeneuve-Saint-Georges possède toujours une valeur estimée à 15 millions d’euros. Le fait qu’il ait peu joué cette saison pourrait ouvrir la porte à un prêt, suggère le quotidien sportif. Une solution qui ravirait l’OL comme Monaco, pour qui cet investissement minime permettrait d’avoir un renfort à petit prix.