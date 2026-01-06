OM-FCN et LOSC-Rennes, les arbitres ont eu tout bon

Aucune erreur majeure n’a eu lieu chez les arbitres ce week-end. C’est le constat effectué par la Fédération Française de Football, dont la direction de l’arbitrage dépend, et qui est revenu sur deux points chauds de la dernière journée.

Les arbitres de Ligue 1 ont tranché sur deux situations confuses du week-end dernier.

Le but refusé à Nantes en début de rencontre au Vélodrome a beaucoup fait parler, mais la décision de ne pas l’accorder pour une position de hors-jeu d’El Arabi est correcte aux yeux des officiels. L’explication donnée est complexe, mais il faut retenir que l’attaquant marocain est hors-jeu au moment de la reprise de la tête au premier poteau. Ensuite, la faute de main de Rulli est considérée comme un « sauvetage » et donc un tir repoussé. Ce n’est donc pas une nouvelle phase de jeu. Ainsi, le joueur des Canaris joue ensuite le ballon alors qu’il était hors-jeu, ce qui empêche CJ Egan-Riley de sauver le but. « En agissant ainsi, il tire un avantage de sa position de hors-jeu et interfère avec un défenseur de manière déterminante », a validé la direction de l’arbitrage.

Dans le match Lille-Rennes, les Nordistes ont rapidement pris un carton rouge suite à l’expulsion d’Alexsandro. Le défenseur lillois a effectué une glissade, avant de faire faute sur Embolo qui avait récupéré le ballon pour filer au but. La décision de M. Watellier a été très rapidement confirmée, le Brésilien empêchant son adversaire de filer vers le but adverse, et ne jouant pas le ballon pour le faire tomber. « Enfin, le placement et le nombre de défenseurs ne permettent pas d’envisager avec certitude une intervention défensive susceptible d’empêcher l’issue de l’action, l’attaquant pouvant nettement se retrouver seul face au gardien », analyse le comité des arbitres, pour qui la colère très vindicative d’Olivier Letang n’est clairement pas justifiée avec ce carton rouge confirmé par la direction de l’arbitrage.