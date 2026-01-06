ICONSPORT_281315_0377

OM-FCN et LOSC-Rennes, les arbitres ont eu tout bon

Ligue 106 janv. , 13:00
parGuillaume Conte
0
Aucune erreur majeure n’a eu lieu chez les arbitres ce week-end. C’est le constat effectué par la Fédération Française de Football, dont la direction de l’arbitrage dépend, et qui est revenu sur deux points chauds de la dernière journée. 
Les arbitres de Ligue 1 ont tranché sur deux situations confuses du week-end dernier. 
Le but refusé à Nantes en début de rencontre au Vélodrome a beaucoup fait parler, mais la décision de ne pas l’accorder pour une position de hors-jeu d’El Arabi est correcte aux yeux des officiels. L’explication donnée est complexe, mais il faut retenir que l’attaquant marocain est hors-jeu au moment de la reprise de la tête au premier poteau. Ensuite, la faute de main de Rulli est considérée comme un « sauvetage » et donc un tir repoussé. Ce n’est donc pas une nouvelle phase de jeu. Ainsi, le joueur des Canaris joue ensuite le ballon alors qu’il était hors-jeu, ce qui empêche CJ Egan-Riley de sauver le but. « En agissant ainsi, il tire un avantage de sa position de hors-jeu et interfère avec un défenseur de manière déterminante », a validé la direction de l’arbitrage. 
Dans le match Lille-Rennes, les Nordistes ont rapidement pris un carton rouge suite à l’expulsion d’Alexsandro. Le défenseur lillois a effectué une glissade, avant de faire faute sur Embolo qui avait récupéré le ballon pour filer au but. La décision de M. Watellier a été très rapidement confirmée, le Brésilien empêchant son adversaire de filer vers le but adverse, et ne jouant pas le ballon pour le faire tomber. « Enfin, le placement et le nombre de défenseurs ne permettent pas d’envisager avec certitude une intervention défensive susceptible d’empêcher l’issue de l’action, l’attaquant pouvant nettement se retrouver seul face au gardien », analyse le comité des arbitres, pour qui la colère très vindicative d’Olivier Letang n’est clairement pas justifiée avec ce carton rouge confirmé par la direction de l’arbitrage. 
0
Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

et dc ? paris ca sera aussi du passé cqfd

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui mais c'est du passé

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

le PSG va rester au PARC.( et il sera encore plus beau apres rénovation )....et on a gagner la champion league !!! Mes deux reves mes deux souhaits sont réalisés PARFAIT. PARFAIT !!! . Plus nos 13 titres 16 cup , super coupe, coupe intercontinentale ,c2 ....PARFAIT. ( pour la suite bouaddi au PSG et une deuxième c1 😉)

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

non parce que riley aurais fait exactement le meme geste il empeche pas le joueur de pousser le ballon il veut empecher le ballon de rentrer tout seul vu que en plus le ballon etait deja rentrer ben voial surtout que le nantais ne touche pas le ballon

OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur

je m'inquiete pas trop pour le physique parce que a mon avis faut le bouger endrick

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

