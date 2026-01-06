Robinio Vaz fait du chantage à l’OM pour prolonger

L’OM a fait une belle offre à Robinio Vaz pour le prolonger avec un salaire multiplié par six. Mais au-delà de l’argent, l’attaquant de 19 ans exige une place centrale dans le projet olympien pour rester.

Les supporters et les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne s’attendaient sans doute pas à vivre un tel feuilleton lors de ce mercato hivernal. Contre toute attente, le club phocéen est ouvert à une vente de sa pépite Robinio Vaz . L’attaquant de 19 ans, auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison et très performant à chacune de ses entrées en jeu, a une cote énorme sur le marché des transferts. L’Angleterre et l’Allemagne le suivent de près alors que l’OM souhaite le prolonger.

Robinio Vaz veut un rôle majeur à l'OM

Mais les discussions sont au point mort entre Medhi Benatia et l’entourage du joueur, qui a refusé une offre de prolongation avec un salaire très fortement revalorisé. La raison n’est pas que financière selon le site Africa Foot. En effet, le média explique que selon une source proche du dossier, Robinio Vaz a « clairement exprimé son souhait d’occuper une place centrale dans une équipe » avec un rôle de titulaire sur le terrain et de joueur très important dans le vestiaire.

Une attente difficile à combler dans l’immédiat pour Marseille, qui dispose de joueurs confirmés dans le secteur offensif avec Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que de véritables tauliers de vestiaires avec Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Robinio Vaz ne veut plus avoir le rôle du petit jeune qui débute dans la discrétion et qui doit se faire petit dans le vestiaire. Cette situation de blocage pourrait bien aboutir à un départ de l’ancien buteur de Sochaux, qui suscite donc un vif intérêt à l’étranger… mais pas uniquement.

Le média spécialisé relaie des informations selon lesquelles le Paris FC est à l’affût. Le club de la capitale cherche à tout prix un numéro neuf cet hiver et a Robinio Vaz dans son viseur, tout comme Strasbourg d’ailleurs. Reste à voir si, en cas de départ de l’Olympique de Marseille cet hiver, celui dont le contrat expire en juin 2028 acceptera de signer dans un autre club de Ligue 1 ou s’il donnera sa préférence à l’étranger. En attendant, Roberto De Zerbi a promis après la défaite contre Nantes qu’il ne tiendrait pas compte de cette situation dans ses choix et que Robinio Vaz, tout comme Darryl Bakola d’ailleurs, continueraient de jouer à condition de le mériter.