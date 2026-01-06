Robinio Vaz fait du chantage à l’OM pour prolonger

et dc ? paris ca sera aussi du passé cqfd
Oui mais c'est du passé
le PSG va rester au PARC.( et il sera encore plus beau apres rénovation )....et on a gagner la champion league !!! Mes deux reves mes deux souhaits sont réalisés PARFAIT. PARFAIT !!! . Plus nos 13 titres 16 cup , super coupe, coupe intercontinentale ,c2 ....PARFAIT. ( pour la suite bouaddi au PSG et une deuxième c1 😉)
non parce que riley aurais fait exactement le meme geste il empeche pas le joueur de pousser le ballon il veut empecher le ballon de rentrer tout seul vu que en plus le ballon etait deja rentrer ben voial surtout que le nantais ne touche pas le ballon
je m'inquiete pas trop pour le physique parce que a mon avis faut le bouger endrick
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Le dossier Robinio Vaz a pris un virage soudain avec le souhait de l'OM de stopper les négociations et de le mettre en vente. l.foot01.com/BZi