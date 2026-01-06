ICONSPORT_272416_0020

Robinio Vaz fait du chantage à l’OM pour prolonger

OM06 janv. , 12:40
parCorentin Facy
1
L’OM a fait une belle offre à Robinio Vaz pour le prolonger avec un salaire multiplié par six. Mais au-delà de l’argent, l’attaquant de 19 ans exige une place centrale dans le projet olympien pour rester.
Les supporters et les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne s’attendaient sans doute pas à vivre un tel feuilleton lors de ce mercato hivernal. Contre toute attente, le club phocéen est ouvert à une vente de sa pépite Robinio Vaz. L’attaquant de 19 ans, auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison et très performant à chacune de ses entrées en jeu, a une cote énorme sur le marché des transferts. L’Angleterre et l’Allemagne le suivent de près alors que l’OM souhaite le prolonger.

Robinio Vaz veut un rôle majeur à l'OM

Mais les discussions sont au point mort entre Medhi Benatia et l’entourage du joueur, qui a refusé une offre de prolongation avec un salaire très fortement revalorisé. La raison n’est pas que financière selon le site Africa Foot. En effet, le média explique que selon une source proche du dossier, Robinio Vaz a « clairement exprimé son souhait d’occuper une place centrale dans une équipe » avec un rôle de titulaire sur le terrain et de joueur très important dans le vestiaire.
Une attente difficile à combler dans l’immédiat pour Marseille, qui dispose de joueurs confirmés dans le secteur offensif avec Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que de véritables tauliers de vestiaires avec Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Robinio Vaz ne veut plus avoir le rôle du petit jeune qui débute dans la discrétion et qui doit se faire petit dans le vestiaire. Cette situation de blocage pourrait bien aboutir à un départ de l’ancien buteur de Sochaux, qui suscite donc un vif intérêt à l’étranger… mais pas uniquement.

Lire aussi

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30MEL'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME
Le média spécialisé relaie des informations selon lesquelles le Paris FC est à l’affût. Le club de la capitale cherche à tout prix un numéro neuf cet hiver et a Robinio Vaz dans son viseur, tout comme Strasbourg d’ailleurs. Reste à voir si, en cas de départ de l’Olympique de Marseille cet hiver, celui dont le contrat expire en juin 2028 acceptera de signer dans un autre club de Ligue 1 ou s’il donnera sa préférence à l’étranger. En attendant, Roberto De Zerbi a promis après la défaite contre Nantes qu’il ne tiendrait pas compte de cette situation dans ses choix et que Robinio Vaz, tout comme Darryl Bakola d’ailleurs, continueraient de jouer à condition de le mériter.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Grégory Schneider balance sur Marseille

ICONSPORT_276522_0034
Mercato

L'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseur

ICONSPORT_243420_0035 (1)
PSG

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

ICONSPORT_281315_0377
Ligue 1

OM-FCN et LOSC-Rennes, les arbitres ont eu tout bon

Fil Info

06 janv. , 14:00
OM : Grégory Schneider balance sur Marseille
06 janv. , 13:40
L'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseur
06 janv. , 13:20
Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons
06 janv. , 13:00
OM-FCN et LOSC-Rennes, les arbitres ont eu tout bon
06 janv. , 12:20
OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur
06 janv. , 12:00
PSG : Gonçalo Ramos claque la porte, Luis Enrique applaudit
06 janv. , 11:40
Horneland a menti, l'ASSE prépare une arrivée
06 janv. , 11:35
Chelsea confirme la signature de Liam Rosenior

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

et dc ? paris ca sera aussi du passé cqfd

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui mais c'est du passé

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

le PSG va rester au PARC.( et il sera encore plus beau apres rénovation )....et on a gagner la champion league !!! Mes deux reves mes deux souhaits sont réalisés PARFAIT. PARFAIT !!! . Plus nos 13 titres 16 cup , super coupe, coupe intercontinentale ,c2 ....PARFAIT. ( pour la suite bouaddi au PSG et une deuxième c1 😉)

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

non parce que riley aurais fait exactement le meme geste il empeche pas le joueur de pousser le ballon il veut empecher le ballon de rentrer tout seul vu que en plus le ballon etait deja rentrer ben voial surtout que le nantais ne touche pas le ballon

OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur

je m'inquiete pas trop pour le physique parce que a mon avis faut le bouger endrick

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading