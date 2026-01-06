Le PSG offre un salaire dingue à cet international français

En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, Ibrahima Konaté est toujours ciblé par le PSG, prêt à offrir un salaire colossal à l’international français pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1.

A six mois de la fin de son contrat, Ibrahima Konaté n’a toujours pas définitivement tranché la question de son avenir. Le défenseur de l’équipe de France semble avoir trois options pour la suite de sa carrière : une prolongation à Liverpool ou une signature au PSG ou au Real Madrid , deux clubs qui le suivent de longue date. Les négociations avec les Reds ne sont pas au point mort et le club de la Mersey espère toujours qu’il réussira à trouver un accord avec Ibrahima Konaté.

Le PSG prêt à offrir un gros salaire à Konaté

La concurrence est toutefois importante pour Liverpool. Car si le Real Madrid semble un peu en retrait sur le dossier ces dernières semaines, ce n’est pas le cas du Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe souhaite faire venir un défenseur central l’été prochain et n’a pas abandonné l’idée de recruter Ibrahima Konaté pour zéro euro. Une tendance confirmée par le site El Nacional, qui apporte quelques précisions sur l’évolution de ce dossier. Le média indique que si le Real Madrid n’est pas prêt à toutes les folies sur le plan financier pour attirer le roc de Liverpool, le PSG se montre bien plus généreux.

Luis Enrique souhaite absolument le faire venir dans la capitale française et pour que cette signature se concrétise, le Paris Saint-Germain est « prêt à offrir à Konaté un contrat bien plus avantageux que celui proposé par le Real, tant en salaire fixe qu’en bonus », expliquent nos confrères espagnols. Autrement dit, le club Bleu et Rouge est d'accord pour faire sauter la banque en offrant un salaire très important à l’ancien joueur du RB Leipzig pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1.

Le Real Madrid semble donc hors du coup et la question est maintenant de savoir si Liverpool est prêt à s’aligner sur l’offre du Paris Saint-Germain. Les Reds ont de très gros moyens financiers et ils tiennent à leur défenseur. La bataille s’annonce donc rude et serrée jusqu’au bout entre les deux géants européens pour savoir qui raflera la mise et obtiendra le feu vert d’Ibrahima Konaté. Le PSG, de son côté, continue de suivre en parallèle la situation de Dayot Upamecano, lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Mais qui semble en revanche plus proche de signer un nouveau bail longue durée avec le Bayern Munich.