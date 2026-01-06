ICONSPORT_276185_0043

Le PSG offre un salaire dingue à cet international français

PSG06 janv. , 15:00
parCorentin Facy
En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, Ibrahima Konaté est toujours ciblé par le PSG, prêt à offrir un salaire colossal à l’international français pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1.
A six mois de la fin de son contrat, Ibrahima Konaté n’a toujours pas définitivement tranché la question de son avenir. Le défenseur de l’équipe de France semble avoir trois options pour la suite de sa carrière : une prolongation à Liverpool ou une signature au PSG ou au Real Madrid, deux clubs qui le suivent de longue date. Les négociations avec les Reds ne sont pas au point mort et le club de la Mersey espère toujours qu’il réussira à trouver un accord avec Ibrahima Konaté.

Le PSG prêt à offrir un gros salaire à Konaté

La concurrence est toutefois importante pour Liverpool. Car si le Real Madrid semble un peu en retrait sur le dossier ces dernières semaines, ce n’est pas le cas du Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe souhaite faire venir un défenseur central l’été prochain et n’a pas abandonné l’idée de recruter Ibrahima Konaté pour zéro euro. Une tendance confirmée par le site El Nacional, qui apporte quelques précisions sur l’évolution de ce dossier. Le média indique que si le Real Madrid n’est pas prêt à toutes les folies sur le plan financier pour attirer le roc de Liverpool, le PSG se montre bien plus généreux.
Luis Enrique souhaite absolument le faire venir dans la capitale française et pour que cette signature se concrétise, le Paris Saint-Germain est « prêt à offrir à Konaté un contrat bien plus avantageux que celui proposé par le Real, tant en salaire fixe qu’en bonus », expliquent nos confrères espagnols. Autrement dit, le club Bleu et Rouge est d'accord pour faire sauter la banque en offrant un salaire très important à l’ancien joueur du RB Leipzig pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1.

Le Real Madrid semble donc hors du coup et la question est maintenant de savoir si Liverpool est prêt à s’aligner sur l’offre du Paris Saint-Germain. Les Reds ont de très gros moyens financiers et ils tiennent à leur défenseur. La bataille s’annonce donc rude et serrée jusqu’au bout entre les deux géants européens pour savoir qui raflera la mise et obtiendra le feu vert d’Ibrahima Konaté. Le PSG, de son côté, continue de suivre en parallèle la situation de Dayot Upamecano, lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Mais qui semble en revanche plus proche de signer un nouveau bail longue durée avec le Bayern Munich.
Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Franchement il y a 2 contacts de marseillais suite à la 1ere tête nantaises et ce sont eux qui mettent le ballon tout seul. Rulli et le défenseur qui pousse la balle dedans sans que le nantais ne la touche et sans que le marseillais ne soit vraiment gêné pour la sortir car la balle est deja presque dedans. Je pense que le but méritait d'être accordé car le nantais n'a rien changé au fait que le ballon rentre (même en se jetant il n'a pas changé le cours des choses)

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?

En revanche je ne suis pas d'accord avec le schéma tactique que tu décris. Ce que tu dis n'est pas faux mais il y a aussi un autre schéma qu'il utilise, parfois après avoir commencé en 4231. L'OM joue aussi en 5221 avec trois centraux. Le DCD et le DCG se transforment en latéraux en phase de possession et les latéraux montent d'un niveau au milieu pour apporter des solutions et de la densité dans l'axe. C'est pour ça que les équipes contre nous verrouillent l'axe et nous prennent en contre par les cotés d'abord car il y a trop de monde dans l'axe. Et malheureusement quand on se fait prendre la balle et qu'il y'a un contre, il y a un cafouillis dans le repli et on peut se retrouver avec un ailier qui compense une montée trop haute d'un latéral. Et quand il y a deux adversaires du même coté lors du contre, plus personne ne sait quoi faire. Son style de jeu est trop compliqué à assimiler et il aura dû, à mon avis, le mettre en place par étapes. Et s'il l'a fait, bah le message ne passe pas. Je suis d'accord avec toi sur la volonté de jeu: possession, aspiration, récupération haute et explosion à la récupération. Mais ça n'a pas l'air de prendre.... Mais il a raison aussi sur un point, comme on peut perdre autant de duel contre Nantes. Il y a aussi dans les têtes qu'il y n'y a pas ce qu'il faut.

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

Mais le PSG préfère sûrement un PARC a 55 000 a PANAME ( emplacement loge vip etc ) que un stade plus 'populaire 'de 80 000 ailleurs .

PSG : Un triple monstre acheté pour 40ME

Pacho été et est une de nos meilleures recrues.Il est tres physique, il anticipe bien, il a beaucoup de présence .Un joueur incontournable

PSG : Gonçalo Ramos claque la porte, Luis Enrique applaudit

il est un bon joueur dans la rotation.L.E l'aime bien .Il ne partira pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

