OM : Grégory Schneider balance sur Marseille

Capable du meilleur comme du pire, l’Olympique de Marseille a montré son mauvais visage contre le FC Nantes (0-2) dimanche. Et comme souvent lorsque les choses tournent mal, l’attaquant anglais Mason Greenwood est passé à côté de son match.
Rien n’a changé avec la nouvelle année, l’Olympique de Marseille reste toujours aussi imprévisible. L’équipe phocéenne peut montrer un visage séduisant en championnat et même en Ligue des Champions, puis retomber subitement dans ses travers contre un adversaire largement à sa portée. La preuve avec sa défaite inattendue face à Nantes dimanche au Vélodrome.

De Zerbi ne comprend pas

Certes, les cartons rouges infligés à Arthur Vermeeren et à Bilal Nadir n’ont pas aidé. Mais les Marseillais n’étaient clairement pas dans un bon jour, y compris dans l’état d’esprit selon Roberto De Zerbi, agacé par l’irrégularité de ses hommes. « Je veux surtout savoir pourquoi ici à Marseille, on alterne toujours entre des hauts et des bas, s’est étonné l’Italien en conférence de presse d’après-match. Plus que jamais mon travail va consister à être plus un psychologue qu’un entraîneur. » Si le coach marseillais peine à identifier le problème, Grégory Schneider a sa petite idée.
Le journaliste de Libération constate que les bons jours de l’Olympique de Marseille correspondent étrangement aux exploits de Mason Greenwood. « L'OM est plutôt insaisissable cette saison (être dominé tout le match par le 17e, franchement...) mais il y a une constante : quand ça se passe bien, Greenwood y est toujours pour quelque chose, a souligné le chroniqueur de la chaîne L’Equipe sur le réseau social X. Il manque donc forcément quelque chose collectivement. » Autrement dit, Roberto De Zerbi n’a pas mis grand-chose en place à l’Olympique de Marseille, une équipe jugée dépendante des coups d’éclat d’un attaquant qui manque lui aussi de constance dans ses performances.

Ligue 1

04 janvier 2026 à 15:00
Olympique Marseille
0
2
Match terminé
Nantes
Centonze31'Cabella88'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Guirassy
NantesNantes
Penalty
88
R. Cabella
NantesNantes
Remplacement
82
ENTRE
B. Guirassy
NantesNantes
SORT
Y. El-Arabi
NantesNantes
Remplacement
73
ENTRE
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

et dc ? paris ca sera aussi du passé cqfd

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Oui mais c'est du passé

Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons

le PSG va rester au PARC.( et il sera encore plus beau apres rénovation )....et on a gagner la champion league !!! Mes deux reves mes deux souhaits sont réalisés PARFAIT. PARFAIT !!! . Plus nos 13 titres 16 cup , super coupe, coupe intercontinentale ,c2 ....PARFAIT. ( pour la suite bouaddi au PSG et une deuxième c1 😉)

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

non parce que riley aurais fait exactement le meme geste il empeche pas le joueur de pousser le ballon il veut empecher le ballon de rentrer tout seul vu que en plus le ballon etait deja rentrer ben voial surtout que le nantais ne touche pas le ballon

OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur

je m'inquiete pas trop pour le physique parce que a mon avis faut le bouger endrick

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

