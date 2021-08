Italie : Le clash, Cristiano-Ronaldo demande son transfert avant le match

Pour la reprise de la Série A, la Juventus se frotte à l’Udinese ce dimanche en fin d’après-midi. Et Cristiano Ronaldo n’est pas dans le 11 de départ.

Une décision forte, mais qui ne vient pas de Max Allegri, l’entraineur de la Vieille Dame. En effet, Fabrizio Romano révèle que CR7 a tout simplement demandé à débuter la rencontre sur le banc de touche. Non pas en raison d’un souci physique, ce n’est pas le genre du Portugais. Mais le quintuple Ballon d’Or estimerait qu’il n’est pas forcément en état de débuter en raison de sa situation contractuelle et des rumeurs courant sur son compte. Il avait pris la parole sur Instagram dans la semaine pour dénoncer les annonces au sujet de son avenir, que ce soit du côté du Real Madrid ou de Manchester City. Mais cette fois-ci, le discours est différent puisque la presse italienne annonce que c’est une requête venant de Cristiano Ronaldo, et qui a aussi pour but de mettre tout le monde devant ses responsabilités en vue des prochains jours.

