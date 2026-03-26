Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

Chelsea, qui aime tant piocher à Strasbourg, a recruté Emegha l'hiver dernier. C'est pourtant son compère Joaquin Panichelli qui cartonne et pourrait atterrir à l'Atlético de Madrid.

Auteur d’une saison solide avec l’Atlético de Madrid au point d’être toujours en course en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, Julian Alvarez regarde néanmoins ailleurs en vue du mercato estival. L’attaquant argentin, révélé du côté de Manchester City, a envie de voir ce qu’on peut lui proposer ailleurs, dans un club où il pourrait être mieux mis en valeur. Le PSG le courtise en vue de cet été, même si le FC Barcelone serait capable de faire un énorme forcing pour le faire venir afin de succéder à Robert Lewandowski.

Chelsea pleure encore son choix

Les Colchoneros seront très gourmands pour leur attaquant, valorisé à 90 millions d’euros. La concurrence d’Arsenal pourra faire monter les prix. Et avec une telle somme en poche, l’Atlético va alors décider de recruter un joueur prometteur qui marche fort en Ligue 1. Mundo Deportivo confirme le très fort intérêt de la formation de Diego Simeone pour Joaquin Panichelli. Intenable avec Strasbourg, l’Argentin totalise déjà 20 buts en 39 matchs. Sa puissance physique et son sens du but font saliver, alors que Chelsea ne s’est pas spécialement positionné sur sa venue, puisqu’Emanuel Emegha va rejoindre le club londonien l’été prochain.

C’est une somme proche de 30 millions d’euros que Strasbourg pourrait ainsi inquiéter si l’Atlético concrétisait son intérêt. Pas mal pour un joueur recruté 17 millions d’euros en provenance d’Alavès en 2025. Et son prix pourrait encore grimper si l’avant-centre poursuivait sur sa très bonne forme, avec deux belles compétitions à jouer en Conférence League et en Coupe de France, en plus de la bataille pour l’Europe avec le Racing en Ligue 1.