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Julian Alvarez sur le départ, l’Atlético pioche en Ligue 1

Mercato26 mars , 14:00
parGuillaume Conte
0
Chelsea, qui aime tant piocher à Strasbourg, a recruté Emegha l'hiver dernier. C'est pourtant son compère Joaquin Panichelli qui cartonne et pourrait atterrir à l'Atlético de Madrid.
Auteur d’une saison solide avec l’Atlético de Madrid au point d’être toujours en course en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, Julian Alvarez regarde néanmoins ailleurs en vue du mercato estival. L’attaquant argentin, révélé du côté de Manchester City, a envie de voir ce qu’on peut lui proposer ailleurs, dans un club où il pourrait être mieux mis en valeur. Le PSG le courtise en vue de cet été, même si le FC Barcelone serait capable de faire un énorme forcing pour le faire venir afin de succéder à Robert Lewandowski.

Chelsea pleure encore son choix

Les Colchoneros seront très gourmands pour leur attaquant, valorisé à 90 millions d’euros. La concurrence d’Arsenal pourra faire monter les prix. Et avec une telle somme en poche, l’Atlético va alors décider de recruter un joueur prometteur qui marche fort en Ligue 1. Mundo Deportivo confirme le très fort intérêt de la formation de Diego Simeone pour Joaquin Panichelli. Intenable avec Strasbourg, l’Argentin totalise déjà 20 buts en 39 matchs. Sa puissance physique et son sens du but font saliver, alors que Chelsea ne s’est pas spécialement positionné sur sa venue, puisqu’Emanuel Emegha va rejoindre le club londonien l’été prochain.
C’est une somme proche de 30 millions d’euros que Strasbourg pourrait ainsi inquiéter si l’Atlético concrétisait son intérêt. Pas mal pour un joueur recruté 17 millions d’euros en provenance d’Alavès en 2025. Et son prix pourrait encore grimper si l’avant-centre poursuivait sur sa très bonne forme, avec deux belles compétitions à jouer en Conférence League et en Coupe de France, en plus de la bataille pour l’Europe avec le Racing en Ligue 1.
J. Panichelli

J. Panichelli

ArgentinaArgentine Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs8
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts16
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

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Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

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Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

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La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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