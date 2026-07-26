Neymar encore accusé, ça dégénère à Santos

Après avoir raté sa Coupe du Monde avec le Brésil, Neymar continue de ternir son image avec son club de Santos, où il a notamment manqué de respect à certains de ses coéquipiers.

Très loin de son meilleur niveau depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain en 2023, Neymar est clairement en train de saboter sa fin de carrière. Appelé à la surprise générale par Carlo Ancelotti lors de la Coupe du Monde , Neymar a été l’un des flops de ce Mondial malgré un but en huitièmes de finale contre la Norvège lors de l’élimination du Brésil. De retour en club depuis quelques jours, l'attaquant de 34 ans aurait dû chercher à se racheter au plus vite de son échec au Mondial. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé, puisque le numéro 10 a d’abord manqué de respect envers Gabriel Bontempo et João Ananias.

Neymar traite un coéquipier de « merde »

« merde », le défenseur a lui été critiqué pour ses piètres qualités techniques après avoir marqué un but contre son camp en seconde période. Si Santos a finalement arraché le match nul grâce à un penalty de Neymar en fin de match, la colère était présente dans le vestiaire après les attaques de Neymar. D’après le site « la relation entre Neymar et le reste du groupe est mauvaise ». Outre son attitude dans le vestiaire, son comportement sur le terrain agace. Critiqué en interne à propos de sa condition physique et pour ses intimidations auprès des joueurs étrangers, Neymar commence donc à se mettre tout le monde à dos dans son club. En effet, samedi, à la mi-temps du match de Brasileirão de Santos contre Chapecoense, Neymar a tenu des propos irrespectueux envers ses deux coéquipiers. Alors que le milieu de terrain a été traité de, le défenseur a lui été critiqué pour ses piètres qualités techniques après avoir marqué un but contre son camp en seconde période. Si Santos a finalement arraché le match nul grâce à un penalty de Neymar en fin de match, la colère était présente dans le vestiaire après les attaques de Neymar. D’après le site Globo . Outre son attitude dans le vestiaire, son comportement sur le terrain agace. Critiqué en interne à propos de sa condition physique et pour ses intimidations auprès des joueurs étrangers, Neymar commence donc à se mettre tout le monde à dos dans son club.

Neymar joue au poker pendant un match de Santos

Surtout qu’un autre évènement a récemment terni son image et tendu les relations entre Neymar et ses coéquipiers. Laissé au repos par son staff lors de la victoire de Santos en Copa Sudamericana contre l'UCV au Venezuela (4-1), Neymar avait trouvé bon de jouer un tournoi de poker le même jour que le match. L’ancien crack du Barça a effectivement participé au BSOP Winter, la quatrième étape de la saison 2026 du championnat brésilien de poker, à São Paulo. Critiqué par le public, il avait rétorqué : « Occupez-vous de vos affaires ». Encore sous contrat jusqu’en décembre avec Santos, Neymar se dirige tout droit vers une triste fin de carrière, que ce soit sur les terrains ou en dehors.