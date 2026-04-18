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Marcus Rashford

Transfert annulé, Rashford a dégoûté le Barça

Liga18 avr. , 22:00
parEric Bethsy
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D’abord satisfait du rendement de Marcus Rashford, le FC Barcelone pensait lever l’option d’achat de son prêt sans la moindre hésitation. Mais ses récentes performances ont fini par refroidir le club catalan, désormais opposé à l’idée d’investir les 30 millions d’euros négociés avec Manchester United.
Si l’absence de Raphinha fait si mal au FC Barcelone, ce n’est pas seulement à cause de l’importance du Brésilien. L’autre problème, c’est que Marcus Rashford, présenté comme son principal concurrent à son arrivée l’été dernier, ne répond plus aux attentes. L’attaquant prêté par Manchester United a notamment déçu lors du quart de finale de la Ligue des Champions perdu contre l’Atlético Madrid. Les commentaires sur l’international anglais étaient pourtant bien différents il y a quelques mois.

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Pas totalement adapté à la philosophie du Barça, Marcus Rashford a longtemps fait preuve d’efficacité. Ses statistiques suffisaient au bonheur de la direction sportive un temps prête à lever l’option d’achat de son prêt. Le club catalan se disait même que les 30 millions d’euros négociés avec les Red Devils étaient une très bonne affaire. Mais depuis, le Mancunien n’a pas confirmé. Et selon le journaliste Matteo Moretto, l’hypothèse de son transfert définitif au Barça s’est refroidie.
La tendance est confirmée par le quotidien Sport qui précise que Marcus Rashford, certes disposé à baisser son salaire annuel net (18 millions d’euros), coûterait trop cher par rapport à son niveau de performance et son statut de remplaçant. Nos confrères ajoutent que les Blaugrana souhaitent conserver l’attaquant polyvalent, mais seulement via un transfert moins onéreux, ou en négociant un nouveau prêt. Pour le moment, MU ne semble pas ouvert à la discussion. Son manager intérimaire Michael Carrick se dit même prêt à le réintégrer. Dans ce contexte, le Barça étudie des alternatives comme l’ailier d’Osasuna Victor Muñoz, dont 50% des droits appartiennent au Real Madrid.
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