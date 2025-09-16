Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !

Plutôt discret cet été, le FC Barcelone sera bien plus actif dans un an. Le club catalan devra notamment remplacer Robert Lewandowski et rêve de faire venir Erling Haaland.

En se contentant du gardien Joan Garcia et du prêt en provenance de Manchester United de Marcus Rashford, le FC Barcelone a été discret et raisonnable cet été sur le marché des transferts. Le champion d’Espagne en titre ne souhaitait pas bousculer son effectif après avoir gagné la Liga et disputé une finale de Ligue des Champions. L’été prochain en revanche, les transferts risquent d’être plus nombreux.

Haaland priorité du Barça l'été prochain

D’abord car Joan Laporta doit envoyer du rêve avant l’élection présidentielle du club catalan. Mais aussi car de manière très concrète sur le plan sportif, il faut trouver un successeur à Robert Lewandowski. Le buteur polonais a 37 ans et son contrat arrive à échéance en juin prochain. Pour le remplacer, le FC Barcelone a déjà activé la piste Julian Alvarez, qui pourrait être tenté de quitter l’Atlético de Madrid l’été prochain.

El Nacional, un autre grand buteur européen fait partie des cibles barcelonaises. Il s’agit d’ Selon les informations du site, un autre grand buteur européen fait partie des cibles barcelonaises. Il s’agit d’ Erling Haaland . Lié à Manchester City jusqu’en 2034, l’attaquant norvégien de 25 ans est la priorité de Joan Laporta à ce poste. Le club pense d’ailleurs que Haaland « a de bonnes chances de signer » l’été prochain et devenir le successeur de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque catalane. Les dirigeants du Barça sont convaincus que les résultats en dents de scie de Manchester City vont inciter le Norvégien à demander son transfert.

E. Haaland Norvège • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 7 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 4 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

De plus, Barcelone espère avoir les moyens financiers de boucler une telle opération grâce aux revenus du nouveau Camp Nou mais aussi grâce à une ou deux potentielles grosses ventes (Raphinha, Fermin Lopez). Il faudra néanmoins lâcher une somme colossale pour convaincre Manchester City de se séparer de l’icône de son projet. Le Barça en a conscience mais veut se donner les moyens de rêver et n’a pas l’intention de lâcher la piste Erling Haaland si facilement. De quoi faire saliver les Socios, idéale pour Joan Laporta avant une élection présidentielle.