C'est validé, Barça-PSG prend une nouvelle dimension

Rires, continue d'insulter et de troller, tu prouves ce que je dis. 😁 Tu t'es emmêlé les pinceaux avec les figures de styles mais tu es trop fier pour admettre ton erreur. Un classique chez toi, et oui.
"Tout les arbitres sont nuls sauf s'ils prennent les bonnes décisions pour nous." C'est ce que disent tout les supp de tout les clubs. Moi y compris.
Moi aussi je préfère que Longoria quitte la LFP pour mieux se concentrer sur L OM
Souvent dans le foot on sait qui a raison à la fin. Aimé Jacquet, Luis Enrique, au début tout le monde leur tombe dessus, et pas spécialement à tort. Mais à la fin celui qui a raison c'est celui qui gagne. Et c'est vrai aussi inversement, quand on perd on a tort, peu importe ce qu'on a fait avant. L'exemple le plus actuel est celui de E Roy. Je ne dis pas que ça sera la même chose avec LE, mais si l'édifice s'écroule ça sera la même, et ça ne sera pas mérité.
Un lyonnais qui arbitre Lyon ! Y a rien de mieux pour gagner
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading
🚨🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨🚨 🏟️ "El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en el Camp Nou". 👉 "La próxima jornada liguera, ante el Getafe, tendrá lugar en el Johan Cruyff".