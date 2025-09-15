retour au camp nou nouveau couac pour le barca iconsport 173704 0122 397628

C'est validé, Barça-PSG prend une nouvelle dimension

Liga15 sept. , 21:40
parEric Bethsy
Programmé le mercredi 1er octobre, le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain devrait se jouer au Camp Nou. Les travaux ont suffisamment avancé pour permettre au club catalan de recevoir leurs adversaires dans leur stade rénové.
Ce n’est pas tous les jours que le FC Barcelone se retrouve à jouer un match devant 6 000 spectateurs. Dimanche soir, les Blaugrana ont pourtant affronté le FC Valence dans le petit stade Johan Cruyff, l’enceinte où évoluent la réserve et l’équipe féminine du Barça. Ce cadre particulier n’a absolument pas perturbé les hommes d’Hansi Flick auteurs d’une véritable démonstration (6-0). En revanche, on peut penser que Joan Laporta s’est senti à l’étroit.

Lire aussi

Liga : Le Barça colle une raclée à ValenceLiga : Le Barça colle une raclée à Valence
Enorme coup de colère, le Barça imite le PSGEnorme coup de colère, le Barça imite le PSG
Depuis plusieurs mois, le président du club catalan espérait retrouver le Camp Nou rénové ce dimanche 14 septembre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le FC Barcelone avait demandé à la Liga de disputer ses trois premières journées de championnat à l’extérieur. Seulement voilà, les travaux n’ont pas avancé comme prévu et le Barça n’a pas obtenu les autorisations attendues de la part de la mairie. Voilà comment les Barcelonais, qui n’avaient pas renouvelé leur contrat de location pour évoluer à Montjuïc, ont dû déménager en urgence lors de la 4e journée. Mais la situation devrait rapidement rentrer dans l’ordre.
Selon les informations d’El Chiringuito, le Camp Nou sera prêt pour la venue de la Real Sociedad le 28 septembre avec une jauge à 27 000 spectateurs. D’ici là, le champion d’Espagne jouera de nouveau au stade Johan Cruyff contre Getafe le 21 septembre. Mais si la tendance se confirme, l’enceinte rénovée sera bien disponible pour le choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 1er octobre, cette fois avec une capacité à 45 000 spectateurs. Il faudra encore attendre un certificat de fin de chantier, puis la validation de la mairie et de l’UEFA. Mais l’organisation de cette rencontre tant attendue au Camp Nou serait une excellente nouvelle pour le Barça et le spectacle en général.
Articles Recommandés
200 me pour tchouameni le real madrid voit large iconsport 267149 0230 397905
OM

L'OM débarque à Madrid, il tire le signal d'alarme

neymar a l om le coup de folie du mercato iconsport 261023 0023 394286
Foot Mondial

« C’est de la m*rde ! » : Neymar règle ses comptes

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_247623_0070
OL

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Fil Info

23:00
L'OM débarque à Madrid, il tire le signal d'alarme
22:40
« C’est de la m*rde ! » : Neymar règle ses comptes
22:39
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:20
OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas
22:00
Kita veut virer Longoria de la LFP
21:20
OL : Le patron des arbitres détruit le duo Buquet-Frappart
21:00
L'OM vise trois joueurs pour remplacer Balerdi !
20:30
Akliouche au PSG, Paris ne se cache plus !
20:00
« Pas loin d’être honteux » : Govou voit rouge après Rennes-OL

Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, continue d'insulter et de troller, tu prouves ce que je dis. 😁 Tu t'es emmêlé les pinceaux avec les figures de styles mais tu es trop fier pour admettre ton erreur. Un classique chez toi, et oui.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

"Tout les arbitres sont nuls sauf s'ils prennent les bonnes décisions pour nous." C'est ce que disent tout les supp de tout les clubs. Moi y compris.

Kita veut virer Longoria de la LFP

Moi aussi je préfère que Longoria quitte la LFP pour mieux se concentrer sur L OM

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Souvent dans le foot on sait qui a raison à la fin. Aimé Jacquet, Luis Enrique, au début tout le monde leur tombe dessus, et pas spécialement à tort. Mais à la fin celui qui a raison c'est celui qui gagne. Et c'est vrai aussi inversement, quand on perd on a tort, peu importe ce qu'on a fait avant. L'exemple le plus actuel est celui de E Roy. Je ne dis pas que ça sera la même chose avec LE, mais si l'édifice s'écroule ça sera la même, et ça ne sera pas mérité.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Un lyonnais qui arbitre Lyon ! Y a rien de mieux pour gagner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading