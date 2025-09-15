C'est validé, Barça-PSG prend une nouvelle dimension

Programmé le mercredi 1er octobre, le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain devrait se jouer au Camp Nou. Les travaux ont suffisamment avancé pour permettre au club catalan de recevoir leurs adversaires dans leur stade rénové.

Ce n’est pas tous les jours que le FC Barcelone se retrouve à jouer un match devant 6 000 spectateurs. Dimanche soir, les Blaugrana ont pourtant affronté le FC Valence dans le petit stade Johan Cruyff, l’enceinte où évoluent la réserve et l’équipe féminine du Barça. Ce cadre particulier n’a absolument pas perturbé les hommes d’Hansi Flick auteurs d’une véritable démonstration (6-0). En revanche, on peut penser que Joan Laporta s’est senti à l’étroit.

Depuis plusieurs mois, le président du club catalan espérait retrouver le Camp Nou rénové ce dimanche 14 septembre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le FC Barcelone avait demandé à la Liga de disputer ses trois premières journées de championnat à l’extérieur. Seulement voilà, les travaux n’ont pas avancé comme prévu et le Barça n’a pas obtenu les autorisations attendues de la part de la mairie. Voilà comment les Barcelonais, qui n’avaient pas renouvelé leur contrat de location pour évoluer à Montjuïc, ont dû déménager en urgence lors de la 4e journée. Mais la situation devrait rapidement rentrer dans l’ordre.

Selon les informations d’El Chiringuito, le Camp Nou sera prêt pour la venue de la Real Sociedad le 28 septembre avec une jauge à 27 000 spectateurs. D’ici là, le champion d’Espagne jouera de nouveau au stade Johan Cruyff contre Getafe le 21 septembre. Mais si la tendance se confirme, l’enceinte rénovée sera bien disponible pour le choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 1er octobre, cette fois avec une capacité à 45 000 spectateurs. Il faudra encore attendre un certificat de fin de chantier, puis la validation de la mairie et de l’UEFA. Mais l’organisation de cette rencontre tant attendue au Camp Nou serait une excellente nouvelle pour le Barça et le spectacle en général.