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Enzo Fernandez et Chelsea, un clash et un départ

Mercato07 avr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Au Real Madrid, le prochain mercato estival promet d’être mouvementé. Plus les jours passent et plus une arrivée d’Enzo Fernández prend de l’ampleur dans la capitale espagnole.
Le Real Madrid sera désireux de frapper fort dans quelques mois lors du mercato. Les Espagnols ne veulent plus forcément recruter des joueurs en fin de contrat et comptent davantage se concentrer sur des transferts. Le club madrilène a déjà plusieurs noms en tête pour renforcer son effectif. En fonction du prochain entraîneur, une stratégie sera mise en place. Mais d’ores et déjà, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu savent qu’un champion du monde est plus que jamais tenté par une arrivée : Enzo Fernández.

Fernandez veut vraiment quitter Chelsea ? 

Selon les informations de El Chiringuito, le milieu de terrain de Chelsea FC va en effet prochainement demander à son club de le laisser rejoindre le Real Madrid. Déçu de sa situation à Chelsea et des ambitions des Blues, l’Argentin souhaiterait ainsi forcer son départ. A noter qu'il a récemment été mis en marge de l'équipe pour avoir publiquement avoué son envie de vivre à Madrid. Un quiproquo pour son agent Javier Pastore.
Le problème ? Chelsea ne fera aucun cadeau, ni à son joueur ni au club madrilène. L’ancien joueur du Benfica est estimé à 150 millions d’euros, et il y a peu de chances que les Londoniens le laissent partir pour moins. Reste à savoir si un terrain d’entente pourra être trouvé si Enzo Fernández venait à forcer son départ pendant plusieurs semaines.

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Le Real Madrid pourrait tenter d’utiliser son poids pour faire céder Chelsea, même si l’investissement serait colossal. En fonction des résultats de fin de saison en Ligue des champions, les Espagnols ajusteront leur mercato. Il reste un espoir de sauver la saison en cas de victoire finale en C1, mais celui-ci semble mince pour l’équipe de Kylian Mbappé, qui aura sans doute besoin de nouveaux lieutenants lors du prochain exercice.
Outre le Real Madrid, le PSG surveille également la situation de Enzo Fernandez. Mais Paris n'alignera pas les 150 millions d'euros demandés par Chelsea.
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