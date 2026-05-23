Christophe Galtier et l’OM, c’est l’amour fou

Christophe Galtier est en train de devenir le favori numéro 1 pour entrainer l'OM la saison prochaine. Les deux camps se rapprochent fortement et cela devrait encore accélérer la semaine prochaine.

Entre un ancien entraineur de l’OL et l’ancien coach du PSG, les dirigeants de l’OM ont fait leur choix. Christophe Galtier voit son nom grimper en flèche parmi les favoris pour occuper le poste d’entraineur de Marseille. Habib Beye devrait céder sa place dans les prochains jours, notamment quand le directeur sportif ciblé Grégory Lorenzi aura posé ses valises à l’OM. Pour remplacer le Franco-Sénégalais, le club provençal avait misé sur Bruno Genesio, en partance de Lille et qui semble posséder l’expérience nécessaire pour dompter l’univers marseillais.

Galtier convaincu qu'il est l'heure de signer à l'OM

Mais depuis quelques jours, la cote de Christophe Galtier remonte en flèche. L’ancien milieu de terrain de l’OM, qui a fait principalement sa carrière d’entraineur en France du côté de Saint-Etienne, Lille et du Paris SG, était dans le Golfe ces dernières années. Mais il n’a jamais caché qu’entrainer le club de son coeur était le défi dont il rêvait.

Selon les informations de La Minute OM, le coup de foudre est réciproque et devient de plus en plus évident. La direction actuelle apprécie les qualités de Christophe Galtier, comme entraineur et comme meneur d’hommes. De son côté, l’entraineur de 59 ans a certainement demandé quelques garanties sur son futur effectif, mais il est surtout séduit par la perspective de s’asseoir sur le banc du Vélodrome.

Si à un moment de sa carrière, il avait pu refuser l’OM en expliquant que les conditions n’étaient pas réunies, « Galette » se dit que le moment opportun est venu et son arrivée en Provence est désormais sérieusement envisagée. Au niveau du timing, Marseille est toutefois dépendant de l’arrivée, ou non, de Grégory Lorenzi, qui a de grandes chances de dépendre de l’avenir sportif de l’OGC Nice pour connaitre le sien.