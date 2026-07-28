OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

L'OL sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine. Les Gones sont plus que jamais concentrés sur leur mercato et pourraient prochainement proposer un premier contrat professionnel à Adil Hamdani.

La saison passée, l' OL a dû composer avec des moyens largement revus à la baisse. Pourtant, les Rhodaniens ont réalisé un très bel exercice, ponctué notamment par une quatrième place en Ligue 1 , synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les Gones réalisent un mercato ambitieux. Mais Paulo Fonseca souhaite également accorder une place aux jeunes talents du centre de formation, convaincu de leur potentiel. Adil Hamdani fait partie des joueurs les plus appréciés en interne. À seulement 17 ans, l'ailier pourrait avoir une véritable carte à jouer dans les prochains mois.

Hamdani, l'heure est venue ?

Nombreux sont les supporters et les observateurs de l'OL qui souhaitent voir leur club miser sur le natif de Paris. Un contrat professionnel est d'ailleurs en discussion afin de lui permettre de poursuivre sa progression sous les ordres de Paulo Fonseca.

À ce sujet, le journaliste Hugo Guillemet a apporté une précision ces dernières heures. Selon lui, il n'y a pas encore d'urgence, comme il l'a expliqué sur X :

« Il n’y a pas d’accord, donc ça discute toujours. Il n’y a pas d’"urgence" absolue puisqu’il a encore un an de contrat aspirant. Il ne peut donc pas signer professionnel ailleurs cet été, sauf en cas de transfert. Je pense que toutes les parties souhaitent aboutir, mais ce n’est pas encore fait. »

L'OL n'en a pas encore terminé avec son mercato et la concurrence s'annonce une nouvelle fois relevée la saison prochaine. Les jeunes talents du centre de formation devront saisir leur chance lorsque Paulo Fonseca fera appel à eux. Adil Hamdani en est parfaitement conscient.