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Real : Sept recrues et un galactique, Pérez frappe fort

Liga12 juin , 16:00
parQuentin Mallet
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Après avoir convaincu Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries de signer au Real Madrid, Florentino Pérez travaille sur le recrutement de Bernardo Silva et le retour de Nico Paz. Avant d'autres arrivées galactiques ?
Après deux saisons blanches, le Real Madrid s'est lancé dans un gros chantier cet été pour remodeler son effectif. Plusieurs dossiers ont été mis en stand-by le temps de l'élection présidentielle, mais maintenant que Florentino Pérez a officiellement été réélu jusqu'en 2030, les premières arrivées vont être officialisées. A la recherche de renforts en défense, les Merengue ont signé les coups Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries.
Bernardo Silva est également sur le point de signer un contrat au Real Madrid, après avoir été convaincu par la présence de José Mourinho, tandis que tout le monde au club attend le retour de Nico Paz après deux saisons très remarquées à Côme. Quatre recrues d'envergure, et c'est encore loin d'être terminé.

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Le Real Madrid est loin d'avoir fini son mercato

Comme l'indique le compte The Touchline sur X, Florentino Pérez ne veut pas du tout s'arrêter à ces quatre recrutements. Dans l'objectif de renforcer encore un peu plus la ligne défensive, un, voire deux défenseurs sont encore attendus au Real Madrid. Et pour couronner le tout, le président merengue veut absolument s'offrir sa fameuse recrue galactique. Celle qui fera l'objet d'une offre considérable de 150 millions d'euros, après l'avoir annoncé publiquement comme promesse de campagne.
Ce joueur aurait pu être Julian Alvarez, mais l'Atlético de Madrid s'est moqué de l'offre officiellement transmise par le Real sur le réseau social d'Elon Musk. D'autres joueurs sont également évoqués, comme Vitinha, Joao Neves ou Michael Olise, mais les clubs respectifs des joueurs concernés par les spéculations ont tous verrouillé leur porte à double tour.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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