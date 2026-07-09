Dégouté, ce défenseur à zéro euro discute avec l’OM, l’OL et Monaco

Expérimenté défenseur du championnat portugais, Hidemasa Morita se voyait rejoindre la Premier League cet été. Mais ce sera plutôt direction la Ligue 1.

Le mercato bat son plein et cela peut donner des surprises alors que les clubs se renforcent. Priorité à ceux qui ont de l’argent et les clubs anglais recrutent en ce moment, pour ne laisser bien souvent que des miettes aux autres.

Le rêve de la Premier League disparait

Défenseur central qui a fait ses adieux au Sporting à l’issue de son contrat, Hidemasa Morita avait affirmé son intention de rejoindre la Premier League cet été. A 31 ans, celui qui fut mondialiste avec le Japon en 2022 avait plusieurs touches qui lui donnaient bon espoir de réaliser son rêve de jouer en Angleterre. Mais au fur et à mesure que les jours sont passés, les portes se sont fermées, et la dernière discussion encore en cours avec Leeds vient de s’écrouler.

Une vraie déception pour le Japonais, qui se tourne désormais vers d’autres destinations pour son avenir. Et selon A Bola, trois clubs français comptent bien en profiter. Il s’agit de l’OL, de l’OM et de l’AS Monaco , qui apprécient le profil du défenseur central, expérimenté, revanchard et qui a su convaincre ses différents entraineurs au Sporting (Amorim, Joao Pereira et Rui Borges) de lui faire confiance.

Une réussite qui plait beaucoup à Paulo Fonseca, toujours friand du championnat de son pays. S’il a mal terminé la saison avec une blessure musculaire qui l’a privé de la Coupe du monde, il est désormais d’attaque pour relever un nouveau challenge. Un joueur à zéro euro qui risque en effet d’intéresser du monde en France, où de nombreux clubs ont un budget transfert très resserré.