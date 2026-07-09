Monaco demande au PSG d’être moins insultant

Le PSG a fait une première approche auprès de l'AS Monaco pour le transfert de Maghnès Akliouche. Le club de la Principauté n'est pas du tout convaincu.

Chaud pour rejoindre le Paris SG, Maghnès Akliouche est pour le moment concentré sur la Coupe du monde qu’il dispute avec parcimonie avec les Bleus. Une belle vitrine même si le Monégasque n’est pour l’heure pas un protagoniste important. Il n’empêche que ses qualités n’ont pas tapé que dans l’oeil de Didier Deschamps, et le PSG souhaite le faire venir cet été.

Cela passe bien évidemment par des négociations avec l’AS Monaco , qui avait déjà surpris l’an dernier en le conservant malgré les rumeurs insistantes. Cette fois-ci, Luis Campos est allé plus loin et semble avoir un accord avec le joueur pour son futur contrat. Concernant le deal entre les deux clubs, c’est encore loin de se formaliser.

Monaco attend une offre sérieuse du PSG

Le PSG aurait proposé 35 millions d’euros hors bonus pour le milieu offensif, ce qui ne donne pas satisfaction à Thiago Scuro. « Les profils comme Balogun, Akliouche, Camara intéressent. Si on trouve un accord qui convient à Monaco, cela peut se faire très vite. Sinon, il n’y aura rien. Mais il y a des discussions tous les jours, c’est le moment pour cela », a livré le directeur sportif du club de la Principauté, qui possède un message très particulier envers le PSG.

« Monaco est prêt à garder Akliouche s’il n’y a pas de bon accord », a surenchéri le dirigeant brésilien. Le club princier veut 50 millions d’euros et rien de moins pour son meneur de jeu, et c’est encore loin de la somme proposée par le Paris SG, qui cherche à titrer cette transaction vers le bas. La Coupe du monde ne favorise en tout cas pas spécialement le jeu des Parisiens, qui savent qu’en cas de titre des Bleus, la seule étiquette de champion du monde donnera à Monaco un élan de gourmandise supplémentaire pour atteindre les 50 ME attendus pour Maghnès Akliouche.