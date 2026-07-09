Lille recrute un ancien du PSG sans rien dépenser

Fc corruption
Hors sujet
dis moi que t aveugle sans dire que tu es aveugle il se prend juste une semelle sur le pied dc invente pas trop quand meme
Tu vois, tu parles pense et explique a ma place... en inventant des chose, cette saison ok rien a dire mais il y a bien eu par le passé des décisions qui nous ont flingué une qualification en c1 ou un titre en 99... Pour les insulte tu les mérites, tes a chaque fois le premier a venir insulter marseille et les marseillais bien entendu que des insultes tu va en recevoir, surtout si tu continues a venir raconter des conneries comme tu le fais la, ose me dire quon s'est jamais fair volé, des décisions en notre faveur bien entendu quon peut en trouver , mais en notre défaveur aussi...et ca le jour ou tu arrivera a le reconnaître..
avant france-paraguay, il y a eu Allemagne Paraguay, les 10 dernieres minutes ainsi que toute la prolongation de ce match sont la plus grosse dinguerie arbitrale que j'ai vu de ma vie, le paraguay n'aurait jamais du passer et aurait pu prendre 3 rouges rien que dans la prolongation...cette coupe du monde est pipé, aucun doute la dessus
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