Nianzou

Lille recrute un ancien du PSG sans rien dépenser

LOSC09 juil. , 15:30
parEric Bethsy
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A la recherche d’un défenseur central, le LOSC a trouvé son bonheur au FC Séville. Le club nordiste a bien avancé dans ses discussions avec l’ancien Parisien Tanguy Nianzou, bientôt libre après la résiliation de son contrat en Andalousie.
Ça s’active du côté de Lille. Après les arrivées du latéral droit Loun Srdanovic et de l’ailier Basar Önal, le LOSC attend du renfort en charnière centrale. Les Dogues doivent compenser les départs en fin de contrat de Chancel Mbemba et d’Aïssa Mandi, deux cadres de l’effectif. C’est pourtant un élément moins expérimenté qui s’apprête à débarquer. Le média spécialisé Le Petit Lillois annonce la probable venue de Tanguy Nianzou (24 ans), également connu sous le nom de Kouassi.
Le défenseur central ou milieu défensif a encore une année de contrat au FC Séville. Mais le Français, très peu utilisé en fin de saison dernière, s’apprête à rompre son bail. C’est dire à quel point le club andalou a besoin d’alléger sa masse salariale au plus vite. Le LOSC ne s’en plaint pas et mène des discussions avancées avec l’ancien jeune du Paris Saint-Germain. C’est d’ailleurs dans la capitale que le président lillois Olivier Létang avait connu Tanguy Nianzou lorsqu’il occupait le poste de directeur sportif. Chez les Parisiens, le titi avait rapidement été décrit comme un talent très prometteur. Mais le joueur polyvalent avait fini par quitter son club formateur librement pour s’engager avec le Bayern Munich en 2020.

Nianzou n'a pas confirmé

Ce n’était peut-être pas le choix le plus pertinent. Il est vrai que le natif de Paris n’a pas été épargné par les blessures, mais force est de constater que son passage en Bavière a été un échec, d’où son transfert au FC Séville pour 16 millions d’euros seulement deux ans plus tard. En Espagne, Tanguy Nianzou n’a pas non plus crevé l’écran lors de ses 62 matchs disputés en quatre saisons. Ce qui n’a pas l’air de refroidir le LOSC, prêt à tenter le pari peu risqué sur le plan financier.
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dis moi que t aveugle sans dire que tu es aveugle il se prend juste une semelle sur le pied dc invente pas trop quand meme

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Tu vois, tu parles pense et explique a ma place... en inventant des chose, cette saison ok rien a dire mais il y a bien eu par le passé des décisions qui nous ont flingué une qualification en c1 ou un titre en 99... Pour les insulte tu les mérites, tes a chaque fois le premier a venir insulter marseille et les marseillais bien entendu que des insultes tu va en recevoir, surtout si tu continues a venir raconter des conneries comme tu le fais la, ose me dire quon s'est jamais fair volé, des décisions en notre faveur bien entendu quon peut en trouver , mais en notre défaveur aussi...et ca le jour ou tu arrivera a le reconnaître..

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

avant france-paraguay, il y a eu Allemagne Paraguay, les 10 dernieres minutes ainsi que toute la prolongation de ce match sont la plus grosse dinguerie arbitrale que j'ai vu de ma vie, le paraguay n'aurait jamais du passer et aurait pu prendre 3 rouges rien que dans la prolongation...cette coupe du monde est pipé, aucun doute la dessus

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