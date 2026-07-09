ICONSPORT_366583_0002

Strasbourg signe un défenseur argentin (officiel)

RCSA09 juil. , 17:11
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

Mateo Del Blanco est le nouveau renfort du RC Strasbourg. Le défenseur argentin arrive en provenance du Club Atletico Union de Santa Fe pour 2 ME. L’Argentin s’est engagé jusqu’en 2031.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369675_0043 Koné
Premier League

Tchouaméni intransférable, MU fonce sur un autre Bleu

ICONSPORT_264318_0104
Lens

Lens laisse partir Fulgini malgré son contrat (officiel)

ICONSPORT_369866_0028
Monaco

Monaco demande au PSG d’être moins insultant

ICONSPORT_369872_0009
Equipe de France

France-Maroc : La FFF demande fair-play et respect

Fil Info

09 juil. , 17:30
Tchouaméni intransférable, MU fonce sur un autre Bleu
09 juil. , 17:08
Lens laisse partir Fulgini malgré son contrat (officiel)
09 juil. , 17:00
Monaco demande au PSG d’être moins insultant
09 juil. , 16:45
France-Maroc : La FFF demande fair-play et respect
09 juil. , 16:22
TV : Elle signe chez Ligue 1+ après la Coupe du monde
09 juil. , 16:00
Dégouté, ce défenseur à zéro euro discute avec l’OM, l’OL et Monaco
09 juil. , 15:30
Lille recrute un ancien du PSG sans rien dépenser
09 juil. , 15:12
Illan Meslier signe à Arsenal (officiel)
09 juil. , 15:00
Le PSG lui fait une offre, il préfère signer à l’OL

Derniers commentaires

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Insultes derrière un clavier, discours de victime, tout y est. On est bien sur un marseillais de base

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

ok. on verra demain si tu veux bien...

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

Il a mis sa victime à l'abri pour des générations pour qu'elle retire sa plainte, les Anglais ne s'y trompent pas eux...

France-Maroc : La FFF demande fair-play et respect

Allez le Maroc

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

Greewood a violé personne je te signal

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading