Strasbourg signe un défenseur argentin (officiel)

Insultes derrière un clavier, discours de victime, tout y est. On est bien sur un marseillais de base
ok. on verra demain si tu veux bien...
Il a mis sa victime à l'abri pour des générations pour qu'elle retire sa plainte, les Anglais ne s'y trompent pas eux...
Allez le Maroc
Greewood a violé personne je te signal
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𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙🤍 Le défenseur argentin, en provenance du Club Atletico Unión, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031. Le communiqué 👉 urlr.me/Hpq7jq ▸ #MercatoRCSA