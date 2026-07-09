Lens laisse partir Fulgini malgré son contrat (officiel)



Meneur de jeu du RC Lens, Angelo Fulgini avait encore un an de contrat. Mais le RC Lens a annoncé son départ ce jeudi, le laissant signer avec Al-Kheleej, club de Saudi Pro League. Le club nordiste a confirmé que l’ancien joueur du SCO d’Angers avait été libéré de son engagement, ce qui ne permettra pas à Lens de toucher d’indemnités sur son transfert. C’est l’économie de son salaire qui a été jugée prioritaire pour les « Sang et Or ».