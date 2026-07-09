Lens laisse partir Fulgini malgré son contrat (officiel)

Insultes derrière un clavier, discours de victime, tout y est. On est bien sur un marseillais de base
ok. on verra demain si tu veux bien...
Il a mis sa victime à l'abri pour des générations pour qu'elle retire sa plainte, les Anglais ne s'y trompent pas eux...
Allez le Maroc
Greewood a violé personne je te signal
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Angelo Fulgini quitte définitivement le Racing 🤝 Le club a libéré le milieu de ses engagements contractuels afin de lui permettre de s'engager au Al-Khaleej FC, pensionnaire de Saudi Pro League. Merci pour les émotions et bonne continuation Angelo ! 👋