Le PSG lui fait une offre, il préfère signer à l’OL

Attentif au marché des jeunes talents, le Paris Saint-Germain a tenté d’arracher la signature de Cluver Sambi Mbungu. Mais le forcing parisien n’a pas suffi pour convaincre le milieu du Stade Malherbe Caen, sur le point de signer son premier contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais.

Ce n’est pas forcément la recrue attendue. Après les signatures de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo, l’Olympique Lyonnais cherche en priorité un nouvel avant-centre. Il n’empêche qu’avec Cluver Sambi Mbungu, le club rhodanien réussit un joli coup. Le milieu seulement âgé de 17 ans sort d’une saison convaincante avec la réserve du Stade Malherbe Caen. Auteur de 3 buts en 19 matchs, le Caennais n’a pas seulement tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais.

D’autres équipes en France et à l’étranger ont repéré son potentiel. Et parmi elles, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig se sont activés sur ce dossier. D’après le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet, le club de la capitale, conscient de son retard, a tenté d’arracher sa signature jusqu’au bout. Manifestement, le forcing du double champion d’Europe n’a pas suffi pour attirer Cluver Sambi Mbungu. La source confirme que le Congolais va bien passer sa visite médicale à Lyon dans les prochaines heures, avant la signature de son premier contrat professionnel.

Un choix flatteur pour l’Olympique Lyonnais dont le projet a davantage séduit le jeune talent. Il faut dire que le quatrième de Ligue 1 reste réputé pour sa capacité à faciliter l’éclosion des joueurs inexpérimentés. Depuis quelques années, la politique sportive du Paris Saint-Germain laisse également la place à la jeunesse. Mais la rude concurrence dans l’effectif de Luis Enrique ne facilite rien. La preuve avec le renfort hivernal Dro Fernandez (18 ans) qui n’a que rarement été aligné après son arrivée en provenance du FC Barcelone.