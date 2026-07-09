Illan Meslier signe à Arsenal (officiel)

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Tu vois, tu parles pense et explique a ma place... en inventant des chose, cette saison ok rien a dire mais il y a bien eu par le passé des décisions qui nous ont flingué une qualification en c1 ou un titre en 99... Pour les insulte tu les mérites, tes a chaque fois le premier a venir insulter marseille et les marseillais bien entendu que des insultes tu va en recevoir, surtout si tu continues a venir raconter des conneries comme tu le fais la, ose me dire quon s'est jamais fair volé, des décisions en notre faveur bien entendu quon peut en trouver , mais en notre défaveur aussi...et ca le jour ou tu arrivera a le reconnaître..