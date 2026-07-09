Illan Meslier signe à Arsenal (officiel)

Illan Meslier signe à Arsenal (officiel)

Premier League09 juil. , 15:12
parGuillaume Conte
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Gardien français encore très courtisé il y a quelques années, Illan Meslier rejoint les champions d’Angleterre. L’ancien international espoirs tricolore état arrive en fin de contrat à Leeds, où il avait perdu sa place de titulaire. A 26 ans, il arrive en tant que deuxième voire troisième gardien à Arsenal, derrière David Raya alors que du mouvement est encore attendu à ce poste.
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dis moi que t aveugle sans dire que tu es aveugle il se prend juste une semelle sur le pied dc invente pas trop quand meme

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Tu vois, tu parles pense et explique a ma place... en inventant des chose, cette saison ok rien a dire mais il y a bien eu par le passé des décisions qui nous ont flingué une qualification en c1 ou un titre en 99... Pour les insulte tu les mérites, tes a chaque fois le premier a venir insulter marseille et les marseillais bien entendu que des insultes tu va en recevoir, surtout si tu continues a venir raconter des conneries comme tu le fais la, ose me dire quon s'est jamais fair volé, des décisions en notre faveur bien entendu quon peut en trouver , mais en notre défaveur aussi...et ca le jour ou tu arrivera a le reconnaître..

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

avant france-paraguay, il y a eu Allemagne Paraguay, les 10 dernieres minutes ainsi que toute la prolongation de ce match sont la plus grosse dinguerie arbitrale que j'ai vu de ma vie, le paraguay n'aurait jamais du passer et aurait pu prendre 3 rouges rien que dans la prolongation...cette coupe du monde est pipé, aucun doute la dessus

Un arbitre accuse la FIFA d'avoir flingué François Letexier

Le but egyptien a été annulé pour un tirage de maillot sur un argentin . Cet argetin a ete pris en sandwich mais il y a simplement un tirage de maillot donc faute légère et donc pourquoi but annulé.?

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