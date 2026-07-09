TV : Elle signe chez Ligue 1+ après la Coupe du monde

Les nouvelles têtes arrivent sur Ligue 1+, qui a besoin de sang frais avec la totalité des matchs sur l'antenne de la chaine de la LFP cette saison.

Ligue 1+, qui va récupérer cette saison 100 % des matchs de Ligue 1, a récemment perdu Giovanni Castaldi, qui va travailler en exclusivité pour La Chaine L’Equipe. Le média de la LFP se prépare donc à faire venir quelques nouvelles têtes pour proposer une couverture plus complète du championnat de France. Selon les informations de L’Equipe, SoAnne, de son vrai nom Anne-Sophie Hamel, actuellement chroniqueuse sur la Coupe du monde pour M6 et RTL et qui vient de faire ses adieux en tant qu’animatrice sur Fun Radio, va rejoindre Ligue 1+ à la rentrée.

Elle continuera de présenter Ma Super Ligue 1, l’émission hebdomadaire pour les enfants sur Gulli et Ligue 1+, mais aurai aussi d’autres fonctions au sein de la chaine sportive. Elle était aussi journaliste en bord de terrain pour M6 lors de la Coupe du monde, qui se termine prochainement.