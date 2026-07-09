France-Maroc : La FFF demande fair-play et respect

ok. on verra demain si tu veux bien...
Il a mis sa victime à l'abri pour des générations pour qu'elle retire sa plainte, les Anglais ne s'y trompent pas eux...
Allez le Maroc
Greewood a violé personne je te signal
un enqueteur qui parle a un pseudo journal d une affaire en cours ! vs etes qd meme pas futfut hein!
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Ce soir, une place en demi-finale se joue face au Maroc. Fair-play, respect de l'autre, solidarité : voici des valeurs qu'incarne notre Équipe de France depuis le début de cette Coupe du monde. Soyons à la hauteur de cette image ce soir. Toutes et tous derrière les Bleus ! 🇫🇷