France-Maroc : La FFF demande fair-play et respect

A l’approche d’un match forcément très attendu en France, la Fédération Française de Football a tenu à envoyer un message englobant tout le monde, des joueurs sur le terrain aux supporters pour éviter les débordements quel que soit l’issue de la rencontre.

« Ce soir, une place en demi-finale se joue face au Maroc.Fair-play, respect de l'autre, solidarité : voici des valeurs qu'incarne notre Équipe de France depuis le début de cette Coupe du monde. Soyons à la hauteur de cette image ce soir », a fait savoir l’instance fédérale, qui aimerait que ce rendez-vous tardif mais très attendu, ne soit pas évoqué pour de mauvaises raison demain dans les journaux.