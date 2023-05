Cristiano Ronaldo plaque l'Arabie Saoudite, son prochain club est évident !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Peu satisfait de son court passage en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo cherche déjà une porte de sortie. Le club parfait pour lui évolue en Premier League, et pourrait permettre une sortie en douceur.

La saison se termine aussi en Arabie saoudite, et Cristiano Ronaldo est pour le moment en passe de connaitre une première année vierge avec Al-Nassr. Malgré l’accueil en grandes pompes, la réalité du terrain n’a pas été du même acabit. Le Portugais a marqué des buts, mais n’a jamais semblé véritablement s’acclimater à ce championnat et son agacement, typique également de sa baisse de niveau dans sa fin de carrière, est perceptible à chaque rencontre. Résultat, même s’il a encore un contrat pour encore deux saisons, CR7 n’a plus envie de continuer à jouer en Arabie saoudite, affirme Mundo Deportivo. L’un des principaux motifs de son insatisfaction est l’incapacité pour lui de se maintenir à un bon niveau en jouant dans un tel championnat, où les matchs ne sont pas au niveau espéré pour lui, tandis que les infrastructures ne lui conviennent pas non plus.

Résultat, son entourage a décidé de commencer à regarder comment pouvait s’organiser un éventuel retour en Europe. Ses conseillers s’attaquent aussi au contrat en béton signé avec Al-Nassr, et dont il sera difficile de se dépêtrer sans un accord à l’amiable, car Cristiano Ronaldo a encore deux ans d'engagement. Et le club saoudien a aussi fait de gros efforts avec ses sponsors et ses supporters pour rentabiliser ce contrat en or béton, qui comprend 200 millions d’euros par saison.

Newcastle, le point de chute parfait

Mais visiblement, le salaire récolté n’en vaut pas la peine aux yeux de CR7, à moins qu’un accord permettant de limiter la casse ne l’emmène du côté de Newcastle. Le club anglais est aussi la propriété de l’Arabie Saoudite, et ce lien pourrait permettre un prêt, avec en plus de cela une participation garantie depuis ce lundi soir à la prochaine Ligue des Champions. De quoi tenter le Portugais, qui garderait le salaire et les avantages de son contrat actuel, tout en réalisant son rêve de revenir encore une fois disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.