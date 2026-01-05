ICONSPORT_280836_0017
Wilfried Nancy - entraîneur

Le Celtic vire Wilfried Nancy

Foot Europeen05 janv. , 17:34
parClaude Dautel
0
Manager du Celtic Glasgow depuis le 3 décembre dernier, Wilfried Nancy a été limogé ce lundi. L'entraîneur français n'a gagné que deux matchs sur huit, et la défaite du week-end dans le Old Firm contre les Rangers a été celle de trop.
0
Derniers commentaires

OL : Ruben Kluivert regarde Kylian Mbappé dans les yeux

A cette vitesse, il pourra filer vite...

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Elles ne sont pas respectés donc bon....

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Du coup, le but de Lorient contre les Nantais aurait du être refusé... selon la loi. Mais ça ne s'est pas passé comme cela... C'est selon l'Equipe qui joue et de l'arbitre (central et ds la VAR)... Pour moi, c'est juste que Rulli s'est grave chié dessus car le ballon allait quand mm ds les buts..

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

ou sinon volé au Real et a l Atalanta. mais ca ne compte pas hein. t es gentil..

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

bravo ton racisme te fais honneur. une belle sous merde quoi...... regarde un peu les infos dans ta ville vas....... cretin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

