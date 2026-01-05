Le Celtic vire Wilfried Nancy

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Du coup, le but de Lorient contre les Nantais aurait du être refusé... selon la loi. Mais ça ne s'est pas passé comme cela... C'est selon l'Equipe qui joue et de l'arbitre (central et ds la VAR)... Pour moi, c'est juste que Rulli s'est grave chié dessus car le ballon allait quand mm ds les buts..