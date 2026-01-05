PSG-OM : Un Marseillais accepte déjà la défaite

Bravo Bernat car y'a ke les imbéciles rageux ki osent dire le contraire
Ca serait "nauséabonde" si on disait LA climat. Sauf que c'est LE climat, donc nauséabond. Ton analyse est à l'image de ton orthographe du mot nauséabond: à coté de la plaque.
S'il n'y avait que ça que tu ne comprenais pas, ça irait.
Comme quoi, ceux qui parler de cette clause doivent se faire tt petit... hein Mr Dautel et Cie...
Mon pauvre, tu fais pitié. Si on ne dit rien c'est qu'il n'y a rien à dire. Nos joueurs ont été quasi tous nuls. La défaite est méritée. Rien à dire. En revanche qu'est-ce qui te fait croire que la ville ne serait pas française? Les marseillais ont la nationalité française, et tant mieux si ça te déplait.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Maxime Lopez cash après PSG - PFC : « J’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise ! » Maxime Lopez s’exprime sans filtre après la défaite du Paris FC face au PSG. L’ancien joueur de l’OM et de la Fiorentina reconnaît la supériorité parisienne et le besoin de renfort de