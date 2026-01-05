PSG-OM : Un Marseillais accepte déjà la défaite

ICONSPORT_270916_0424
Après la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-1) dimanche soir, Maxime Lopez s’est dit impressionné. Le milieu du Paris FC parle d’un adversaire tout simplement injouable. Une analyse inquiétante pour l’Olympique de Marseille avant le Trophée des Champions jeudi.
Le score ne reflète pas le contenu du match. Un seul but d’écart a permis au Paris Saint-Germain de remporter le derby francilien dimanche soir. Mais le pensionnaire du Parc des Princes a clairement affiché sa supériorité par rapport au Paris FC. Les coéquipiers de Maxime Lopez, bien aidés par le manque de justesse des champions d’Europe, n’ont que rarement existé durant la partie. Il était difficile pour eux de se sortir du pressing.
C’est donc en toute transparence que le capitaine du promu a estimé le fossé entre les deux voisins. « Une ou deux classes d'écart ? Oui, deux voire trois, a reconnu Maxime Lopez en zone mixte. Il n'y a rien à dire, il faut être honnête. On est venus avec nos armes… Il faut aussi dire qu'il nous manquait trois joueurs très importants (Lees-Melou, Kebbal et Simon). Au vu de notre saison, on ne peut pas se permettre d’avoir des manques comme ça. »

« Évidemment, les gens diront "ils ont mis le bus" mais quand on voit le niveau du PSG, à part faire ça, je ne vois pas ce qu'il y a à faire, a lâché l’ancien Marseillais. On a vu que même comme ça, on arrive à égaliser. Je pense qu'on prend le deuxième but trop tôt. Mais je suis fier de l’équipe, on a montré un beau visage. Même si les gens diront "vous n'avez pas touché le ballon du match", c’est très fort en face. Quand je jouais à Marseille, je n’ai jamais trouvé le PSG aussi fort dans la maîtrise. Je trouve que ce PSG dans la maîtrise, c’est waouh, c’est quelque chose ! » Autant dire que le natif de la cité phocéenne ne voit pas l'Olympique de Marseille remporter le Trophée des Champions jeudi.
