L'OM révèle son groupe pour le Trophée des champions face au PSG

Roberto De Zerbi a dévoilé le groupe des 28 joueurs de l'OM qui font le déplacement ce lundi au Koweït pour jouer mercredi le Trophée des champions face au PSG.

Gardiens de but : Rulli, De Lange, Vermot, Van Neck

Défenseurs : Egan-Riley, Medina, Murillo, Emerson, Pavard, T.Weah, Balerdi, Garcia, Lirola

Milieux de terrain : Bakola, A.Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, H.J.Traoré, Vaz, Mmadi, Maupay