Egypte - Bénin : Les compositions (17h sur beIN Sports 1)

La composition de l'Égypte : El Shenawy - Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi - Attia, Adel, Fathy - Salah, Marmoush, Trezeguet

La composition du Bénin : Danjinou - Ouorou, Verdon, Tijani, Roche - Dodo, D'almeida, Imourane - Aloko, Tosin, Olaitan