ICONSPORT_280643_0054
Agadir

Egypte - Bénin : Les compositions (17h sur beIN Sports 1)

CAN 202505 janv. , 16:41
parHadrien Rivayrand
La composition de l'Égypte : El Shenawy - Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi - Attia, Adel, Fathy - Salah, Marmoush, Trezeguet
La composition du Bénin : Danjinou - Ouorou, Verdon, Tijani, Roche - Dodo, D'almeida, Imourane - Aloko, Tosin, Olaitan
Derniers commentaires

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

Pas convaincu par son arrivée. Sans être (toujours) catastrophique il n'est pas au-dessus du lot.

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Même si sur le coup j'aurai accordé le but, parce que je ne connaissais pas cette subtilité des règles, je ne vois pas en quoi il a été gentil. Ce n'est pas parce qu'on ne connait pas parfaitement les lois du jeu, que l'arbitre est gentil. Il n'y a rien à redire sur l'arbitrage de dimanche. Les rouges sont plus que mérités également. Rien à redire non plus sur la nullité des joueurs de l'OM. Mis à part Weah et Hojbjerg qui se sont battus. Les autres ont été à la ramasse. La défaite est largement méritée.

PSG : L’ego de Mbappé a choqué un ancien coéquipier

Bravo Bernat car y'a ke les imbéciles rageux ki osent dire le contraire

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

Ca serait "nauséabonde" si on disait LA climat. Sauf que c'est LE climat, donc nauséabond. Ton analyse est à l'image de ton orthographe du mot nauséabond: à coté de la plaque.

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

S'il n'y avait que ça que tu ne comprenais pas, ça irait.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

