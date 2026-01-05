PSG : L’ego de Mbappé a choqué un ancien coéquipier

Souvent critiqué pour sa mentalité, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Juan Bernat. L’ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain se souvient d’un attaquant totalement impliqué et surtout tourné vers le collectif. Rien à voir avec l’image donnée au Français.

Parti bien avant le sacre en Ligue des Champions la saison dernière, Juan Bernat n’a pas connu la meilleure période du Paris Saint-Germain . Le latéral gauche actuellement libre de tout contrat a plutôt vécu l’époque où le vestiaire parisien était rempli de stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Une aventure que l’Espagnol ne regrette pas une seule seconde.

Mbappé sans ego individuel - Juan Bernat

« Comment c'était d'entrer dans un vestiaire avec tant de stars ? Sincèrement, c'était un honneur, a répondu l’ancien Parisien dans un entretien accordé au quotidien AS. Un footballeur ne peut pas demander mieux, parce que partager le quotidien de ce type de joueurs te rend meilleur. Chaque entraînement était une très grande expérience. Mais ce n'était pas seulement pour le fait d'avoir Messi, Mbappé et Neymar comme coéquipiers. Le fait de pouvoir travailler avec Marco Verratti par exemple, c'était un luxe, c'étaient des joueurs incroyables. »

Nos confrères espagnols ont évidemment mis l’accent sur l’attaquant du Real Madrid. L’occasion pour Juan Bernat de détruire l’image donnée au Français. « Mbappé est un joueur de classe mondiale, a-t-il encensé. Je ne sais pas où est son plafond. Je l'ai vu s'entraîner chaque jour pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a faim. Sa mentalité c'est d'aider l'équipe, sans ego individuel. Il est arrivé au Real à un âge parfait, avec l'énergie pour exploiter ses conditions et avec la maturité nécessaire. Il va marquer une époque au Real Madrid. » Un témoignage qui contredit l’idée répandue selon laquelle l’international tricolore nuit au collectif.