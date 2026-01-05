L'OM reçoit une offre surprise pour Medina !

Longuement blessé, Facundo Medina n’a disputé que six matchs avec l’OM cette saison. Ce qui n’empêche que l’international argentin a la cote sur le marché des transferts à tel point que River Plate souhaite le recruter.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait fondé beaucoup d’espoirs sur la signature de Facundo Medina , prêté avec une option d’achat obligatoire à 20 millions d’euros. Le défenseur argentin passé par Lens était l’une des priorités de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi, mais il a malheureusement été blessé durant toute la première partie de saison ou presque. De retour fin 2025, il vient d’enchaîner deux matchs contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France puis contre Nantes en Ligue 1.

River Plate s'attaque à Medina cet hiver

Et contre toute attente, Facundo Medina a la cote sur le marché des transferts cet hiver. Le média El Crack Deportivo nous apprend d’ailleurs que River Plate souhaite recruter le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille cet hiver. L’idée est de vendre à l’ancien Lensois un projet dans lequel il sera un cadre incontournable afin de lui promettre un temps de jeu important à six mois de la Coupe du monde que Facundo Medina a encore l’espoir de disputer avec l’Argentine.

« River va tenter de le recruter. Gallardo le voulait déjà à son retour à River et il va essayer de nouveau de le convaincre. En sachant que s’il a du temps de jeu et qu’il est performant, il a de grandes chances de disputer la Coupe du monde avec l’Argentine » a lancé au média le journaliste Jonathan Riniti. Reste à savoir quelle sera la position de l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Par le passé, le club phocéen a prouvé qu’il était capable de se séparer de joueurs recrutés six mois plus tôt (Koné, Wahi, Brassier).

La Coupe du monde en ligne de mire

Dans le cas de Facundo Medina, la situation pourrait être différente car on ne peut pas dire que le joueur n’a pas été performant puisqu’il était tout simplement indisponible. On imagine assez mal Roberto De Zerbi donner son accord à sa direction pour un tel départ, à moins d’avoir l’assurance de récupérer dans le même temps un nouveau défenseur central de très haut niveau. Quoi qu’il en soit, River Plate devra proposer une somme importante pour faire douter l’OM. Or, on ignore pour l’instant l’offre que le club argentin envisage de soumettre aux dirigeants olympiens.