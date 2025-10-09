Chelsea se trompe de joueur, Strasbourg explose de rire

Strasbourg et Chelsea ont surpris en annonçant très tôt le transfert d'Emanuel Emegha vers le club anglais. L'éclosion d'un autre attaquant du club sème le doute.

Les relations entre Chelsea et Strasbourg ont beau mettre les supporters alsaciens sur les nerfs, les deux clubs s’entendent forcément très bien puisqu’ils ont le même actionnaire principal : BlueCo. Dans le nouvel écrin de la multipropriété, les transactions entre les deux clubs sont nombreuses, et dans tous les sens. Ainsi, Emanuel Emegha a déjà signé pour Chelsea, dans une annonce sulfureuse qui a agacé les fans du Racing, même s’il termine la saison avec la formation de Ligue 1. Ces derniers jours, il est question d’une arrivée prématurée du Néerlandais en janvier, pour compenser avec quelques blessures en attaque du côté de Chelsea, et notamment celle de Liam Delap.

Mais sur le site suiveur du club londonien Chelsea News, on souligne toutefois que les pensionnaires de Stamford Bridge auraient peut-être mieux fait d’attendre avant de mettre le paquet sur Emegha. Certes, le Néerlandais cartonne depuis des mois et possède des qualités qui peuvent faire très mal en Premier League. Mais la dernière recrue de Strasbourg en attaque n’est pas mal non plus. Il s’agit de Joaquin Panichelli, qui a déjà marqué cinq fois en Ligue 1 et justifie les 16 millions d’euros investis sur l’Argentin de 23 ans.

Un véritable avant-centre à l’ancienne, qui arrive à se créer beaucoup d’occasions grâce à son placement souvent parfait, et un sens du but précieux. De quoi faire doubler Chelsea News, pour qui il ne coûtait rien d’attendre un peu avant de choisir quel joueur récupérer de l’effectif de Strasbourg. Les choses sont désormais faites, mais il sera intéressant de suivre la trajectoire des deux joueurs cette saison et pour la suite de leur carrière. En attendant, c’est bien le Racing qui se frotte les mains en ayant à disposition deux joueurs avec une telle puissance offensive.