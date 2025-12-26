ICONSPORT_265513_0154

OM : Un crack brésilien envoyé à Marseille

OM26 déc. , 17:00
parCorentin Facy
L’OM pourrait tenter un gros coup sur le marché des transferts cet hiver. Roberto De Zerbi ne dirait pas non à un renfort au poste de numéro dix et le club phocéen a tout intérêt à regarder du côté du Brésil.
Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi n’a pas véritablement trouvé son équipe-type. En défense, l’entraîneur italien a testé toutes les formules possibles, au point de se passer de Benjamin Pavard ou encore de Leonardo Balerdi. Au milieu de terrain, le problème est le même. En dehors de Pierre-Emile Hojbjerg, personne n’est indiscutable et au poste de meneur de jeu, personne ne s’est imposé. Angel Gomes, Darryl Bakola ou encore Matt O’Riley ont été testés, mais Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé le joueur idéal, raison pour laquelle l’OM pourrait se renforcer à ce poste de numéro dix cet hiver.
Les noms de Ludovic Blas ou encore de Sofiane Diop ont d’ailleurs été évoqués à Marseille. Mais pour le site Foot Marseille, il y a meilleur à aller chercher et pour moins cher. Le site spécialisé conseille notamment aux dirigeants phocéens de regarder du côté du Brésil, où le profil de Jhon Jhon pourrait être idéal avec un rapport qualité/prix quasiment imbattable.

Jhon Jhon, une piste en or pour l'OM ?

« Milieu complet, doté d’une palette technique étendue, il excelle dans les espaces et influence fortement le jeu sur l’aile. En pleine ascension au Red Bull Bragantino, il compte 10 buts et 7 passes décisives en 34 matchs de championnat. Estimé à 9 millions d’euros, c’est un pari malin, dont le profil sud-américain s’accorde avec l’ADN marseillais » analyse le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia et Pablo Longoria auront sans doute du mal à trouver un joueur aussi efficace et aussi jeune pour un prix aussi abordable en Europe. Reste à voir si le club olympien prendra le risque de miser sur un Brésilien qui n’a encore jamais quitté son pays lors du mercato hivernal. La piste a en tout cas le mérite d’être intéressante pour répondre à un véritable besoin du côté de l’Olympique de Marseille à ce poste de meneur de jeu.
