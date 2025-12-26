OM : Un crack brésilien envoyé à Marseille

L’OM pourrait tenter un gros coup sur le marché des transferts cet hiver. Roberto De Zerbi ne dirait pas non à un renfort au poste de numéro dix et le club phocéen a tout intérêt à regarder du côté du Brésil.

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi n’a pas véritablement trouvé son équipe-type. En défense, l’entraîneur italien a testé toutes les formules possibles, au point de se passer de Benjamin Pavard ou encore de Leonardo Balerdi. Au milieu de terrain, le problème est le même. En dehors de Pierre-Emile Hojbjerg, personne n’est indiscutable et au poste de meneur de jeu, personne ne s’est imposé. Angel Gomes, Darryl Bakola ou encore Matt O’Riley ont été testés, mais Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé le joueur idéal, raison pour laquelle l’OM pourrait se renforcer à ce poste de numéro dix cet hiver.

Foot Marseille, il y a meilleur à aller chercher et pour moins cher. Le site spécialisé conseille notamment aux dirigeants phocéens de regarder du côté du Brésil, où le profil de Jhon Jhon pourrait être idéal avec un rapport qualité/prix quasiment imbattable. Les noms de Ludovic Blas ou encore de Sofiane Diop ont d'ailleurs été évoqués à Marseille.

Jhon Jhon, une piste en or pour l'OM ?