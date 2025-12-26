ICONSPORT_278925_0131

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Mercato26 déc. , 15:00
parGuillaume Conte
0
Le nom de Manuel Ugarte a été évoqué pour venir renforcer l'OL ou l'OM cet hiver. Décevant avec le PSG comme avec MU, l'Uruguayen est hors de portée financièrement, malgré les supplications des fans anglais de le voir partir.
Le Paris SG adore piocher dans le championnat portugais. Cela a souvent réussi avec Vitinha, Nuno Mendes, Joao Felix ou dans une moindre mesure Gonçalo Ramos. Mais l’expérience Manuel Ugarte a été totalement ratée, malgré les 60 millions d’euros dépensés par le PSG auprès du Sporting Portugal. Combatif mais trop limité techniquement, l’Uruguayen a été éjecté en direction de Manchester United, pour 50 ME tout de même. Cela ne fonctionne pas non plus chez les Red Devils, où il est de moins en moins utilisé par Ruben Amorim, l’ancien entraineur du… Sporting.

Le PSG nous a arnaqués, les fans de MU dégoûtés

Depuis le 1er novembre, Ugarte a vécu cinq matchs depuis le banc de touche, sans entrer en jeu, se contentant d’une seule titularisation contre Aston Villa, où il a été assez catastrophique. Sa passe en sortie de but sur une transversale a notamment provoqué de nombreuses moqueries. Pas une bonne publicité pour une vente mais Manchester United aimerait se séparer de Manuel Ugarte cet hiver. L’OL et l’OM ont été cités comme des clubs capables de payer les 40 ME demandés par le club anglais, ce qui parait totalement impossible. A moins d’un prêt.
En tout cas, du côté des fans des Red Devils, on rêve surtout de voir l’Uruguayen partir, et sans prendre de pincettes. « Il est mauvais avec régularité, je n’ai jamais vu un match où il était bon », a livré un compte suiveur de MU avec plus de 100.000 abonnés. « Le voir être professionnel me donne de l’espoir de percer dans le football », « Ugarte, tu peux partir stp », « le PSG nous a vraiment arnaqués avec Ugarte », « si un club français pouvait le reprendre, merci », « Il ne devrait plus jouer une seule minute pour notre club », ont lancé les fans de MU, qui ont vu la statistique de Sky Sports comme quoi leur équipe avait perdu ses six derniers matchs avec le milieu de terrain dans le 11 de départ cette saison. 
Derniers commentaires

« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera

Karim Benzema, le mercato fou de l'OL

n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...

OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus

Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.

