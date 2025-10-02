CL : Retour en Coupe d'Europe réussi pour Strasbourg

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Le meme message mis a jour Vu que l an prochain on peut perdre notre 5-ème place face a la Belgique Pour le moment La France 51,403 ( somme totale - la 5eme années ) La Belgique 49,55 ( ... ) Maintenant le Portugal et surtout la Hollande seront loin Le Portugal 46,15 ( ... ) Le Pays Bas 43,166 ( ... ) Hormis Nice, comme chaque fois ( je deviens presque mauvais avec eux a présent ), cette semaine est a la mi-temps parfaite Avec la Victoire de l OM contre les Hollandais, les Parisiens contre les Espagnols et le nul magnifique de Monaco contre les Anglais Aujourd'hui Lille a assuré en Italie et Strasbourg puis Lyon maitrise donc que cela continue PARFAIT