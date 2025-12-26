Le Real, Liverpool et Arsenal s’abonnent au Roazhon Park

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera
n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé
Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.
Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...
Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
