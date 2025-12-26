Le Real, Liverpool et Arsenal s’abonnent au Roazhon Park

Installé dans le onze d’Habib Beye à Rennes, le jeune Jérémy Jacquet attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Liverpool ou encore Arsenal viennent régulièrement observer les performances du défenseur central en vue d’un gros transfert l’été prochain.

Une grosse vente se prépare à Rennes . Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Jérémy Jacquet va sans doute rapporter gros. Son transfert ne devrait pas aboutir cet hiver dans la mesure où le Stade Rennais tient à le conserver jusqu’à la fin de la saison. Mais il sera très difficile de le retenir au terme de l’exercice. Le défenseur central de 20 ans possède une sacrée cote chez les cadors européens.

Son départ déjà programmé

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs l’ont associé à des écuries telles que le Bayern Munich, Arsenal ou encore Liverpool qui anticipe le départ libre d’Ibrahima Konaté. On parle aussi du Real Madrid qui, selon les informations de Marca et d’ESPN, suit attentivement les performances de Jérémy Jacquet. Tous ces courtisans envoient régulièrement des intermédiaires afin de l’observer au Roazhon Park. Manifestement, les rapports transmis aux clubs intéressés sont positifs. Reste à savoir jusqu’où seront-ils prêts à faire monter les enchères.

Si le site Transfermarkt évalue l’international Espoirs français à 20 millions d’euros, il est clair que le Stade Rennais pourra négocier un montant beaucoup plus élevé. Les défenseurs centraux dotés d’un tel potentiel à un si jeune âge sont rares sur le marché des transferts. Il faut aussi rappeler que Jérémy Jacquet avait prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en juin 2029. Autant dire que le club breton peut s’attendre à toucher le jackpot grâce à son jeune talent. De quoi justifier l’investissement réalisé l’hiver dernier lorsque Rennes avait payé 1 million d’euros pour interrompre son prêt à Clermont (Ligue 2).