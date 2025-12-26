L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans. L’OM et le PSG ont rendu un vibrant hommage à leur ancien entraîneur.

C’est un personnage incontournable du football français qui est décédé ce vendredi en la personne de Jean-Louis Gasset . Consultant pour la chaîne Ligue1+ depuis le début de la saison, l’ex-entraîneur de Montpellier a également connu le banc des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain en tant qu’adjoint de Laurent Blanc. Après le passage manqué de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a aussi endossé le rôle de numéro un à l’OM. Ce vendredi, le club phocéen a justement rendu un vibrant hommage à son ancien coach.

« L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. À Marseille, il a su apporter son calme, son sens de l’équilibre et son regard avisé. Apprécié des joueurs comme des dirigeants, il laissait derrière lui l’image d’un homme juste, à l’écoute, profondément respecté dans le vestiaire comme en dehors. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM » a publié sur X le club phocéen.

Lire aussi Jean-Louis Gasset est décédé

Le Paris Saint-Germain a également publié un communiqué sur son site internet pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset. « C’est lors de son second passage à Paris dix ans plus tard que Jean-Louis Gasset va connaitre la gloire et remporter de nombreux titres, en duo avec Laurent Blanc. Trois saisons réussies de 2013 à 2016, avec un triplé la première saison (Championnat-Coupe de la Ligue-Trophée des Champions) et deux quadruplés historiques, avec la Coupe de France en prime. Appréciés par les joueurs qu’il a côtoyé à Paris, Jean-Louis Gasset n’avait laissé que des bons souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale, et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes, avec Montpellier, Saint-Etienne ou encore Bordeaux. Revenu à Montpellier en 2024, il n’avait pu empêcher la relégation d’un club créé par son père Bernard, fidèle compagnon de Louis Nicollin aux débuts des années 1970. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches » écrit le club de la capitale. Partout où il est passé, Jean-Louis Gasset aura fait l’unanimité et la tristesse est donc immense ce vendredi dans tous les clubs où l’ex-technicien de 72 ans a officié durant sa carrière.