« Mon prochain contrat à l’OL », Cherki discute déjà

En pleine réussite avec Manchester City, Rayan Cherki n’oublie pas l’Olympique Lyonnais pour autant. L’ancien Gone reste en contact avec son club formateur et envisage un retour d’ici la fin de sa carrière.

Rayan Cherki ne lâche pas l’Olympique Lyonnais . Quelques mois après son départ pour Manchester City, le milieu offensif reste en contact avec son club formateur. La preuve dans le document Inside réalisé par la formation rhodanienne. En marge du match de Ligue Europa remporté contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles (2-1) le 11 décembre, l’international français apparaît en pleine visio avec les intendants des Gones. Le Citizen demande alors à parler à Daniel Congré pour évoquer un sujet précis.

« Passe-le moi, je vais lui parler de mon prochain contrat à l'OL », lâche Rayan Cherki en plaisantant. Le coordinateur sportif de l’Olympique Lyonnais prend le téléphone et profite d’abord de leur échange pour féliciter le meneur de jeu pour ses débuts réussis à Manchester City, et plus particulièrement pour sa passe décisive en coup du foulard contre Sunderland. « Tu connais, c'est rien, on a pris nos aises », réagit fièrement le natif de Lyon, à qui Daniel Congré a ensuite demandé s’il comptait revenir à la maison.

Objectif 2036

« Obligé ! », a-t-il immédiatement validé. Le dirigeant lui a quand même posé une condition. « Par contre tu ne reviens pas rincé », a prévenu l’ancien défenseur central, toujours sur le ton de l’humour. Le Mancunien s’est alors lancé un défi plus qu’audacieux avant son retour. « Je reviens après deux Ballons d'Or, t'inquiète », a-t-il annoncé avant de prédire sa signature en 2036, soit dans près de 10 ans. Rayan Cherki de retour à Lyon à l’âge de 32 ans, l’Olympique Lyonnais et ses supporters ne disent pas non. Surtout s’il poursuit sur sa bonne lancée avec Manchester City.