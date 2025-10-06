Strasbourg : Banderole arrachée, les Américains ne rigolent plus

Malgré la démonstration face à Angers (5-0), c’était tendu à la Meinau dimanche. Un groupe de supporters a tenté de manifester sa colère contre le propriétaire BlueCo à travers une banderole. Mais le service de sécurité s’est rapidement opposé à l’initiative des fans.

Ambiances contrastées à Strasbourg . Sur le terrain et dans le vestiaire, l’humeur est à la fête pour les hommes de Liam Rosenior qui ont infligé une correction à Angers dimanche. Rien à voir avec les tensions toujours d’actualité dans les tribunes. Opposés à la multipropriété, des groupes de supporters du Racing militent contre BlueCo, le consortium américain qui possède également Chelsea. Leur combat a encore pris une dimension supplémentaire lorsque l’attaquant et capitaine Emanuel Emegha s’est affiché avec le maillot des Blues qu’il portera la saison prochaine.

Sauf que les ultras ont dépassé les limites selon le club alsacien qui a pris une série de mesures pour les sanctionner. C’est sans doute ce qui explique l’incident de dimanche, lorsque la bâche « BlueCo out » des Ultra Boys 90 a été arrachée une fois installée à la Meinau, alors qu’elle avait bien passé le contrôle sécurité à l’entrée du stade. « Les personnes qui ont retiré la bâche "BlueCo out" ne sont pas mises en cause : elles ont agi sur ordre, a réagi l’association le groupe concerné sur X. C’est aux donneurs d’ordre de motiver leurs choix. »

« La bâche "BlueCo out" a passé le contrôle de sécurité à l’entrée du stade, conformément aux mesures établies par le club, au même titre que notre banderole du soir annoncée dans notre communiqué ("Direction : non à la répression ! Nous sommes ouverts au dialogue… et vous ?"), a poursuivi l’association. Nous rappelons que cette bâche relève de la liberté d’expression, elle respectait les CGV et le règlement intérieur, et a été déployée de manière calme, pacifique et respectueuse, sans provocation. Sur les méthodes et la volonté de dialogue des deux "camps", nous laissons chacun libre de se forger sa propre opinion. » Malgré la discussion demandée, la trêve n’est pas pour tout de suite.